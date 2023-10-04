Коллектив из Королева вышел в финал Всероссийского хорового фестиваля

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В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в фестивале приняли участие 34 академических хора из регионов ЦФО. В программе каждого коллектива прозвучало произведение Рахманинова.

Всероссийский хоровой фестиваль - одно из крупнейших музыкальных событий в России. Он проводится с 2014 года и призван активизировать деятельность хоровых коллективов.

За девять лет в фестивале приняли участие более 10 тысяч хоров и 1,5 миллиона человек, включая зрителей.

Академический хор «Подлипки» имени Толочкова от Центрального дворца культуры имени Калинина в Королеве стал одним из шести победителей окружного этапа и теперь выступит в финале, который состоится в Москве.

Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля, посвященного наследию Сергея Рахманинова, состоялся в Ярославле. Народный коллектив «Академический хор „Подлипки“» из Королева стал одним из шести победителей конкурса и вышел в финал.