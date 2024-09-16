16 сентября 2024, 20:05

Коллектив из Чехова стал дипломантом областного танцевального фестиваля

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Танцоры из коллектива Hot dance community вышли в финал II-го областного танцевального фестиваля «Город танцует в парках». Они стали самыми юными участниками среди 39 команд-финалистов Московской области.

Фестиваль «Город танцует в парках» проводят при содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В Чехове в начале июня организовали отборочный тур II-го областного танцевального фестиваля «Город танцует в парках». По итогам соревнований коллектив Hot dance community попал в финал. Ребята оказались самыми юными участниками среди 39 коллективов Подмосковья, ставших финалистами.

На финальном концерте фестиваля зрители увидели выступление известных танцоров и музыкальных хедлайнеров. Оценки коллективам выставляли именитые судьи: актер и хореограф Егор Дружинин, а также танцор и режиссер-постановщик Игорь Рудник.

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Дети Чехов Фестивали
16 сентября 2024, 19:47
Усадьбу Шапошниковых в Коломне внесли в перечень охраняемых объектов
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области внесло в перечень объектов охраны регионального значения усадьбу Шапошниковых. Главный дом архитектурного ансамбля построили в период с 1830–1840 годы.

Объект культурного наследия - жилой дом расположен на улице Савельича в историческом центре Коломны.

Кирпичное двухэтажное здание 19 века - бывший главный дом городской усадьбы, которой до революции 1917 года владели купцы Шапошниковы. В усадьбе находились также одноэтажный кирпичный флигель и деревянные хозяйственные постройки. В советское время дом национализировали и приспособили под квартиры.

В ведомстве отметили, что утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание.

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Коломна Квартиры
16 сентября 2024, 19:36
Здание Востряковского лицея № 1 в Домодедове отремонтируют в 2026 году
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В городском округе Домодедово в третьем здании Востряковского лицея № 1 проведут капитальный ремонт. Его запланировали на 2026 год по федеральной программе.

Глава городского округа Евгения Хрусталева приехала на встречу с педагогами и родителями воспитанников лицея, чтобы рассказать им о планах по модернизации учебного заведения.

Третий корпус лицея площадью 7000 квадратных метров начнут ремонтировать уже осенью 2025 года. Учеников временно переведут в оставшиеся два здания образовательного учреждения. Для школьников, которых на учебу доставляет автобус, организуют дополнительный рейс.

Отметим, что в лицее есть лингвистический класс, где ученики дополнительно осваивают китайский язык, а также предпринимательский и космический классы, единственные в округе два класса для детей с расстройством аутистического спектра, агрокласс, инженерный класс.

«Радует, что ребята могут всесторонне развиваться. Возможностей будет еще больше после капитального ремонта здания лицея», - сказала Евгения Хрусталева.

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Город Домодедово
16 сентября 2024, 19:02
Акцию по высадке деревьев и кустарников провели в Красногорске
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В городском округе Красногорск организовали осенний марафон озеленения. Акция по высадке деревьев и кустарников прошла в поселке Новый и в деревне Путилково.

В красногорском поселке Новый на спортивной площадке вблизи дома № 8 корпус 3 организовали пункт сбора с садовым инвентарем, музыкой и полевой кухней. Более 60 местных жителей приняли участие в озеленении. Это общественники, сотрудники администрации и активные жители.

«Такие мероприятия нужны, чтобы дети учились любить природу и бережно относиться к окружающей среде», - отметила начальник отдела Ильинское управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск Мария Козловская.

В деревне Путилково добровольцы облагородили двор между корпусами 1, 2 и 3 дома № 10 по Сходненской улице. Управляющая компания привезла для активистов инвентарь. Жителям помогали и сотрудники Красногорской городской службы.

«Очень понравилось участвовать в акции. Мы довольны результатом и надеемся, что наша территория станет еще зеленее и красивее», - рассказала жительница Светлана Винокурова.

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Красногорск Благоустройство
16 сентября 2024, 19:01
Гидравлические испытания проведут на котельной в Марфине в Мытищах
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по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В Мытищах прошло заседание комиссии . На нем рассмотрели вопрос о состоянии котельной № 72 в селе Марфино. На собрании приняли решение обратиться к ответственным лицам с просьбой провести подготовку объекта, в том числе гидравлические испытания.

Котельная № 72 в Марфине находится в ведении служб Министерства обороны России. Она снабжает теплом одноименный санаторий и жилые дома. В свое время планировалась передача пункта и семи километров сетей муниципалитету, однако процедура не состоялась. На сегодня котельная не предоставила документы о подготовке к отопительному сезону и не провела гидравлические испытания. Вместе с тем требования к состоянию инженерной инфраструктуры и документации выросли по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы несем ответственность перед жителями. Их не интересуют трудности владельцев котельной. Поэтому все необходимые технические испытания должны быть проведены», - отметил первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Члены комиссии приняли решение обратиться к руководству Московского военного округа, в Министерство энергетики области и вице-губернатору Евгению Хромушину.

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Мытищи

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