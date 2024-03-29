Коллектив 1-го Московского областного музыкального колледжа отметил 65-летие

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Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава городского округа Коломна Александр Гречищев приехали поздравить учебное заведение с таким важным событием. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также выразил свои поздравления.

Глава региона напомнил, что годы учебы в колледже - это время, когда увлечение становится профессией. Крайне важно, чтобы в этот момент с подрастающим поколением оказался грамотный наставник, который сможет задать мотивацию на достижение высоких результатов.

«Именно от педагога во многом зависит творческая судьба юного музыканта. Уверен, что в коллективе колледжа много таких увлеченных людей», - подчеркнул губернатор.

В честь юбилея директору Наталье Маркеловой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области». Соответствующую награду ей вручил министр культуры Подмосковья.

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