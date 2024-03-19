Колледж в Воскресенке реконструируют до конца года
Ремонт комплекса зданий колледжа продолжается в Воскресенске. Работы планируют завершить до конца года.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие приступили к установке оконных блоков. ОБщая площадь здания превышает 10 тысяч квадратных метров.
«На объекте задействованы 72 рабочих и три единицы техники. В настоящее время строители проводят установку оконных блоков и устройство вентилируемого фасада. Также приступили к устройству автомобильных проездов и пешеходных дорожек», - рассказали в ведомстве.
В ходе ремонта в здании проведут перепланировку помещений, обновят коммуникации, кровлю и фасады, а также благоустроят территорию.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».