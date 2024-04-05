05 апреля 2024, 14:06

Колледж «Подмосковье» пригласил школьников на день открытых дверей 20 апреля

Министерство образования Московской области
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Выпускников пригласили на день открытых дверей в колледж «Подмосковье» 20 апреля. О мероприятии сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Школьников и их родителей ждут в колледже с 11:00 до 14:00. Расскажут о правилах поступления и программах обучения, познакомят с материально-технической базой. Для гостей пройдут интерактивные встречи с практическими заданиями и профессиональными пробами.

Будущие абитуриенты смогут пообщаться со студентами «Подмосковья», принять участие в мастер-классах и встретиться с руководством колледжа.

День открытых дверей пройдет в девяти учебных корпусах колледжа в городских округах Химки, Лобня, Солнечногорск и Клин.

Неделю назад семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.

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05 апреля 2024, 14:08
Подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева взяла бронзу на чемпионате России
Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
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Биатлонистка из Московской области Анастасия Гореева заняла третье место в женском марафоне на 30 километров чемпионата России по биатлону. В данном виде спорта девушка бежала такую дистанцию впервые.

Представительница Подмосковья преодолела дистанцию за 1 час 40 минут 29,6 секунды. Второй год подряд победительницей гонки становится тюменская биатлонистка Виктория Сливко.

​Напомним, женский марафон на 30 километров в рамках чемпионата России по биатлону прошел 5 апреля в Увате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Биатлон
05 апреля 2024, 14:02
Спектакль «Царевна-лягушка» покажут в Московском областном театре 6 апреля
Московский государственный областной театр кукол
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Спектакль «Царевна-лягушка» по мотивам одноименной сказки пройдет на сцене Московского областного театра кукол 6 апреля. Об этом рассказали в подмосковном Министерстве культуры и туризма.

Как пояснили в ведомстве, в основе сюжета постановки - увлекательные приключения Ивана Царевича. Герою предстоит пройти множество испытаний, чтобы победить Кощея Бессмертного и спасти свою избранницу - Василису Прекрасную.

История о добре и настоящей любви не оставит равнодушными маленьких зрителей.

В постановки прозвучат хоровые песни в сопровождении подлинных народных инструментов, а декорации к спектаклю оформлены резными узорами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Спектакль Театры
05 апреля 2024, 14:01
Обучение производственным профессиям началось на предприятии «Энергомаш» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Первые занятия по обучению профессиям токаря, слесаря и фрезеровщика начались на предприятии ракетно-космической промышленности «Энергомаш» в Химках. Обучение проходит в одном из цехов завода.

Программа включает в себя теоретические и практические занятия. Как работать на станках, обучающимся разъяснят опытные наставники, многие из которых - призеры корпоративных и отраслевых конкурсов профессионального мастерства.

«Сейчас у нас полностью укомплектованы места, которые нам выделили, шесть человек - четыре токаря, один слесарь и фрезеровщик. Работа идет полным ходом, ребята все подобрались серьезные, с хорошим отношением к делу, никаких нареканий, в свободное время изучают матчасть, некоторые уже приступают к изготовлению простых деталей товарных изделий», - рассказал начальник цеха подготовки производства Владимир Соловьев.

Студенты в течение курса учатся нарезать резьбы, работать с жаропрочным материалом, цветными металлами, доводить до требуемой точности и чистоты внутренние поверхности деталей, точить канавочные резцы и многое другое. Через три месяца пройдет экзамен, по итогам которого студентов могут взять на работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Химки Работа Заводы Студенты
05 апреля 2024, 13:45
Круглый стол и выставку на тему женского бизнеса провели в Подмосковье
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Круглый стол и выставку, посвященные истории и развитию женского бизнеса, провели на площадке экономического вуза страны РЭУ имени Плеханова. В новом для Подмосковья проекте приняли участие предпринимательницы со всего региона.

На выставке представили истории не только выдающихся представительниц бизнеса, живших в дореволюционной России, но и современных деловых женщин.

По словам Анны Косициной, писательницы и идейной вдохновительницы проекта, фотовыставка показала историю из 16 женщин двух эпох, и оказалось, что у них много общего.

«Фотовыставка объединила разные эпохи, разные судьбы и разных людей. Она показала, поменялись ли принципы ведения бизнеса, какие методы в развитии использовали раньше и работают ли они сейчас», - рассказала Косицына.

В мероприятии приняли участие председатель подмосковного отделения «Опоры России» Владислав Корочкин, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, праправнучка Анны Михайловны Красильщиковой, представительницы известной дореволюционной династии текстильщиков, Дмитрий Абрикосов, единственный потомок самой известной в стране кондитерской династии Абрикосовых и другие.

Наталья Чудакова отметила, что любой сегодняшний бизнес был когда-то стартапом, поэтому не стоит бояться делать шаги в этом направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Женщины Бизнес

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