Колледж «Подмосковье» пригласил школьников на день открытых дверей 20 апреля

Школьников и их родителей ждут в колледже с 11:00 до 14:00. Расскажут о правилах поступления и программах обучения, познакомят с материально-технической базой. Для гостей пройдут интерактивные встречи с практическими заданиями и профессиональными пробами.

Будущие абитуриенты смогут пообщаться со студентами «Подмосковья», принять участие в мастер-классах и встретиться с руководством колледжа.

День открытых дверей пройдет в девяти учебных корпусах колледжа в городских округах Химки, Лобня, Солнечногорск и Клин.

Неделю назад семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.

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