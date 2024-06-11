Колледж Орехово-Зуевского ГГТУ провел День открытых дверей

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, после окончания девятого класса, учащиеся могут пройти психологическое тестирование и, в случае успешного прохождения, начать обучение на учителя начальных классов.

Эта нестандартная программа колледжа позволяет выпускникам устроится на работу в школы, детские сады, а также дает возможная работать коррекционным педагогом, педагогом-психологом, учителем-предметником, тьютором и педагогом-организатором.

Ребятам показали инновационные образовательные технологии - 3D-конструкторы, интерактивную песочницу и умное зеркало, которые используются в логопедии и других сферах образования.

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