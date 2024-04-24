24 апреля 2024, 00:02

Колледж из Красногорска завоевал премию в сфере профориентации

Министерство образования МО
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Церемония вручения премии «Россия — мои горизонты» прошла на ВДНХ. Она признана важной частью программы ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов.

Красногорский колледж признали победителем в номинации «Лучший проект в области профориентации в безопасной среде». За лидерство также боролся проект под названием «Профессии мужества и отваги», представленный директором Волоколамского филиала Натальей Вязовской.

Кроме того, более трех тысяч заявок из различных регионов России поступили на конкурс. 70 лучших проектов, представляющих 25 номинаций, были отобраны экспертами. Участвовали педагоги, создатели корпоративных методик, авторы научных работ в области профориентации, а также инициаторы индивидуальных школьных проектов.

Премия присуждается за наилучшие проекты и инициативы в сфере профориентации, способствующие помощи школьникам в выборе будущей профессии.

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Школьники конкурсы Образование
24 апреля 2024, 00:07
Заключение договоров на ветуслуги упростили в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Онлайн-сервис для заключения договоров на предоставление услуг в области ветеринарии упростили в Подмосковье. Документ можно подписать с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии региона.

Заместитель Председателя Правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что Министерство активно проводит работу по цифровизации услуг, включая сферу ветеринарии. Это позволяет ускорить процесс обработки заявлений и сократить время заключения договоров до двух рабочих дней, вместо предыдущих 15.

На региональном портале госуслуг доступны следующие виды договоров с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Московской области: оказание ветеринарных услуг, утилизация биологических отходов, ветеринарное сопровождение ярмарки, проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, оказание услуг (гашение), лабораторные услуги.

Обращаться за услугами могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, контролируемую ветеринарными органами региона. Услуги предоставляются бесплатно, а результаты отправляются в личный кабинет заявителей.

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Животные Госуслуги
23 апреля 2024, 23:24
Более 160 фактов сброса мусора в неположенных местах зафиксировали в Подмосковье за неделю
ГУСТ МО
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Соблюдение порядка на контейнерных площадках зависит не только от выполнения расписания уборки, но также и от бдительности граждан. Выбрасывание мусора вне баков на прилегающую территорию или прямо из автомобилей — нарушение административного законодательства.

Оценить уровень чистоты, поддерживаемый самими жителями, стало возможным с помощью камер «Безопасный регион». На прошлой неделе было обнаружено 161 случай незаконного сброса мусора из машин возле контейнерных площадок. В городе Чехов за неделю было выявлено 75 случаев.

По данным ГУСТ МО, было выписано 59 административных постановлений на общую сумму 650 тысяч рублей по фактам неправильного сброса мусора из автомобилей. Для оставшихся 102 владельцев транспортных средств проводится дополнительная проверка для привлечения их к административной ответственности в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ.

Перед наступлением майских праздников инспекторы обратились к гражданам с призывом соблюдать чистоту и выбрасывать мусор непосредственно в контейнеры, чтобы избежать скопления отходов.

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Мусор
23 апреля 2024, 23:04
Московская железная дорога присоединилась к экоакции
МЖД
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Железнодорожники столичной магистрали приняли участие в экологической акции «Зеленая весна — 2024». Она стартовала 20 апреля на территории Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» и продлится до 30 июня.

В рамках этого мероприятия работники МЖД примут участие в организованных на местном и региональном уровнях мероприятиях, а также проведут субботники, на которых планируется посадить более 24 тысяч деревьев и кустарников.

В ближайшие выходные железнодорожники присоединятся к посадке деревьев в подмосковном Абрамцево, где находится знаменитый музей-заповедник, связанный с именем одного из строителей Ярославского направления МЖД, Саввы Мамонтова.

В прошлом году в рамках акции «Зеленая Весна» работники МЖД провели уборку более 20 тысяч квадратных метров городских территорий, ликвидировали 19 свалок, отсортировали более восьми тонн отходов, восстановили 23 памятных места, связанных с Великой Отечественной войной.

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Мусор
23 апреля 2024, 22:28
Вопросы цифровой гигиены обсудили в Подмосковье
фотограф Александра Степанова
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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская организовала семинар по цифровой гигиене в рамках правового просвещения в своем аппарате. Главным спикером на мероприятии была Анна Хворикова — представитель АО «Крибрум».

В семинаре приняли участие сотрудники аппарата и члены Молодежного совета при Уполномоченном. Фаевская приветствовала участников, обозначив важность темы цифровой гигиены в современном мире цифровизации. Она подчеркнула, что знание правил безопасного поведения в интернете и защиты личной информации становится все более важным в современном обществе.

Участники семинара обсудили вопросы информационной безопасности, а также проанализировали различные виды манипуляций в онлайн пространстве. Встреча призвана повысить осведомленность и организовать обмен знаниями о безопасном поведении и использовании цифровых технологий.

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Мусор

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