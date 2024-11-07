Количество жалоб на работу ЖКХ снизилось в Подмосковье на 7% за неделю

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, количество обращений снизилось благодаря оперативному реагированию на жалобы.

На минувшей неделе 154 заявки поступило в электронном виде. Чаще всего жители сообщали о перебоях с подачей холодной и горячей воды. На эту тему прислали 133 обращений. Еще девять касались теплоснабжения и восемь - водоотведения.

Сотрудники ведомства также отработали свыше 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний. Более 70% из них были связаны с засорами на внутриквартальных сетях.

«Мы стремимся к повышению качества наших услуг и прозрачности работы, оперативно реагируя на запросы граждан. Снижение количества обращений на 7 % - это результат не только улучшения инфраструктуры, но и уверенности жителей в быстром реагировании на их вопросы и потребности», - отметил министр Антон Велиховский.

На сегодняшний день 92% всех заявок уже выполнили, остальные находятся в работе.