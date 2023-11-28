Количество участковых полицейских в деревне Голубое увеличили вдвое

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Участковый пункт в деревне Голубое открыли в 2019 году, он обеспечивает порядок на пяти административных участках.

«Совместно с руководством ОМВД по городскому округу Солнечногорск продолжаем работу по полному укомплектованию участкового пункта в Голубом. Сейчас готовы принять на службу еще одного участкового уполномоченного - тем самым штат увеличится до пяти человек», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подробную информацию о вакантных должностях можно узнать по телефону: 8 (496) 264-18-12.

Отметим, что сотрудникам органов внутренних дел оказывают различные меры поддержки. Например, предоставляют жилье по договору служебного или коммерческого найма, а также другие социальные гарантии и дополнительные льготы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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