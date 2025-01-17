Количество трудоустроенных в Подмосковье жителей превысило 4,6 миллиона

В Подмосковье работают программы профессионального обучения и переподготовки, а количество вакансий превышает число соискателей, рассказали в региональном Минсоцразвития. По словам вице-губернатора Людмилы Болатаевой, в среднем на одного безработного приходится около 13 предложений.

Количество вакансий по разным специальностям и направлениям составляет 70 тысяч, при этом соискателей - почти шесть тысяч человек.

В топ дефицитных профессий по итогам 2024 года вошли специалисты в сфере строительства, транспорта и логистики, здравоохранения и промышленности. Так, сейчас в Подмосковье требуется свыше 1,2 тысячи каменщиков, более 3,2 тысячи водителей, около 2,1 тысячи слесарей и порядка 800 медиков.

Ознакомиться со всеми вакансиями жители могут при помощи интернет-портала «Работа в России».