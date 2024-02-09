Количество технологических сбоев в сфере ЖКХ в Подмосковье на прошлой неделе снизилось на 13%
Специалисты аварийной службы ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировали снижение на 13% количество технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье. Данные прошлой недели сравнили с периодом трехнедельной давности.
Так, на минувшей неделе сотрудники подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» получили информацию о 239 случаях технологических сбоев на различных объектах региона, в то время как тремя неделями ранее фиксировалось 274.
Оперативные группы выезжали на работу по устранению сбоев 141 раз в различные муниципалитеты области.
Как рассказали в организации, из 239 технологических сбоев 68 - касались теплоснабжения и 109 - электричества.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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