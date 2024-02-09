09 февраля 2024, 21:53

Количество технологических сбоев в сфере ЖКХ в Подмосковье на прошлой неделе снизилось на 13%

ГКУ МО "МОС АВС"
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Специалисты аварийной службы ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировали снижение на 13% количество технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье. Данные прошлой недели сравнили с периодом трехнедельной давности.

Так, на минувшей неделе сотрудники подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» получили информацию о 239 случаях технологических сбоев на различных объектах региона, в то время как тремя неделями ранее фиксировалось 274.

Оперативные группы выезжали на работу по устранению сбоев 141 раз в различные муниципалитеты области.

Как рассказали в организации, из 239 технологических сбоев 68 - касались теплоснабжения и 109 - электричества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Коммунальные аварии
09 февраля 2024, 20:51
Штаб правительства Подмосковья обсудил модернизацию сетей теплоснабжения в Чехове
Министерство энергетики Московской области
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Региональный Штаб по модернизации теплоснабжения прошел в Правительстве Подмосковья. Главной темой обсуждения стали планы по усовершенствованию теплоснабжающего хозяйства городского округа Чехов.

По словам главы округа Михаила Собакина, на территории работают 34 котельные и 17 центральных тепловых пунктов. Протяженность сетей центрального отопления и горячего водоснабжения городского округа составляет почти 180 тысяч километров.

Он доложил вице-губернатору Московской области - министру энергетики Московской области Евгению Хромушину о состоянии системы теплоснабжения и представил перспективный план модернизации на предстоящий год и трехлетний период.

Так, в 2024 году планируется выполнить капитальный ремонт пяти котельных и пяти центральных тепловых пунктов. Кроме того, на одиннадцати котельных и одном центральном тепловом пункте будет проведена модернизация Напомним, что в Подмосковье работает группа экспертов федерального уровня, которые принимают участие в оценке текущей ситуации с теплоснабжением муниципалитетов для совместного принятия решений по устранения существующих проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Чехов
09 февраля 2024, 20:29
Единый день профориентации прошел для школьников с ОВЗ в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Второй этап Единого дня профессиональной ориентации для школьников с инвалидностью и ОВЗ прошел в Подмосковье. В акции приняли участие три с половиной тысячи учеников.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, колледжи, техникумы и вузы региона организовали для детей экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы, встречи с будущими работодателями и многое другое.

«Ребята окунулись в атмосферу профессионального образования, получили сведения о специальностях, профессиях и будущих работодателях», - рассказали в ведомстве.

В Едином дне профессиональной ориентации приняли участие такие крупные компании, как концерн «Калашников», «Ростелеком», «Мособлгаз» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школьники
09 февраля 2024, 20:06
Михаил Хайкин рассказал о выполненных работах по благоустройству в Истре за пять лет
Министерство благоустройства Московской области
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В Истре продолжаются работы по благоустройству территорий округа. За пять лет существования программы «Формирование комфортной городской среды» сделано уже немало.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, с момента создания в 2018 году ведомство активно работает по благоустройству Истры.

«Этот город с богатой историей и сохранившейся древней архитектурой. Мы создали комфортное пространство для горожан и гостей округа, но при этом сохранили его культурное наследие», - рассказал Хайкин.

Так, в 2017 году в Истре проложили переходный маршрут «Тропа паломника» от вокзала до Ново-Иерусалимского монастыря. Выйдя из монастыря, туристы и паломники могут посетить музей деревянного зодчества, а также погулять по парку.

В 2020 году около реки Песочная появился новый парк, который особенно полюбился жителям, ведь там теперь могут проводить время и дети, и взрослые. В парке появились велосипедные и пешеходные дорожки, площадка для йоги и танцев, скейт-парк, а также большая детская площадка.

Завершилось благоустройство Торговой площади. Теперь она стала пешеходной.

В сентябре 2023 года открылся лесопарк в Павловской Слободе. На территории парка появились велодорожки, которые зимой превращаются в лыжные трассы.

В округе также благоустроили и другие объекты, а новые проекты не менее интересные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Истра
09 февраля 2024, 19:49
Бадминтонистка из Одинцова стала третьей на соревнованиях «Хрустальный волан»
Unsplash
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Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Хрустальный волан» проходят в Саратове. Бадминтонистка из Одинцова Валерия Исакова завоевала бронзовую медаль в смешанной парной категории.

Турнир является важным этапом рейтинговой серии Гран-при. В борьбе за награды участвуют более 200 спортсменов из 15 регионов страны. Директор спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев отметил, что несмотря на сильных соперников одинцовские бадминтонисты не остались без медалей.

«Поздравляем нашу замечательную спортсменку Валерию Исакову с бронзовой медалью в смешанной парной категории. В нашей спортшколе бадминтону традиционно уделяется большое внимание», - сказал Владимир Леонтьев.

В 2024 году в Саратове пройдет еще несколько статусных соревнований по бадминтону, включая Кубок и клубный чемпионат России.

Турнир продолжается. Вероятно, что представителям одинцовского бадминтона удастся вновь подняться на пьедестал почета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены

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