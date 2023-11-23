Количество социальных предпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25% за год

Читайте нас в:

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, с начала этого года статус социального предприятия впервые получили 329 компаний.

«В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания Подмосковья - это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус необходимо подтверждать ежегодно: в этом году 672 компании подтвердили статус, остальные 329 - получили его впервые», - сказала она.

Подать заявку на получение такого статуса можно на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».