Количество самозанятых в Подмосковье выросло почти на 14% с начала года

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, с начала года статус самозанятого получили более 90 тысяч жителей.

«Подмосковье занимает второе место в стране по числу самозанятых. По итогам первого полугодия 2024 года количество самозанятых в регионе увеличилось до 743 062. Таким образом, с начала года рост составил 13,8% это более 90 тысяч самозанятых», - сказала она.

Зиновьева добавила, что самозанятые региона могут подать заявку на получение субсидий до 500 тысяч рублей при выходе на маркетплейсы. Это можно сделать на инвестпортале Подмосковья. Кроме того, они могут получить консультации центра «Мой бизнес».

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