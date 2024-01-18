18 января 2024, 17:11

Количество пришедших на практику в ЦППК студентов выросло вдвое за год

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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За 2023 год практику в ЦППК прошли 600 студентов из 15 учебных заведений. Это на 246 больше, чем годом ранее.

Как рассказали в компании, будущие специалисты смогли отработать навыки в эксплуатационных депо в качестве дублеров помощников машинистов. Новейшие технологии «Иволги» студенты также освоили на новых диаметрах.

По словам начальника отдела управления персоналом ЦППК Евгения Шестухина, количество принятых после практики студентов за год выросло почти в два раза.

«Мы видим, что колледжи проявляют все больший интерес к нашим проектам, к прямому сотрудничеству с Компанией. Запуск новых диаметров, оснащение собственного транспортного парка современными поездами, инновационные методы профподготовки и повышения квалификации - во всем этом руководство колледжей видит большой потенциал для будущего профессии, а студенты - для самореализации и профессионального роста», - сказал он.

ЦППК сотрудничает с учебными заведениями Москвы, Подмосковья, а также Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Курской, Рязанской, Ярославской и Тульской областей.

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Поезда Студенты
18 января 2024, 17:28
Охранную зону для памятника природы «Курочкино болото» установили в Подмосковье
Unsplash
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Ценную экосистему памятника природы «Курочкино болото» взяли под охрану. Проект, разработанный Минэкологией, утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Площадь охранной зоны составляет 94,97 гектара. Здесь обитают 57 видов позвоночных животных, в том числе пять видов рыб, пять видов амфибий, один вид рептилий, 38 видов птиц и восемь видов млекопитающих», - рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

На территории памятника природы «Курочкино болото» встречаются серая жаба, снегирь, зеленая пеночка, желтоголовый королек, сойка, большой пестрый дятел, зяблик, свиристель и другие животные. Создание охранной зоны позволит уменьшить нагрузку на природу, которую оказывает человек. Теперь здесь нельзя будет разводить костры, ездить на машинах, добывать полезные ископаемые и вести другую деятельность, которая вредит растениям и животным.

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Природа Минэкологии Подмосковья
18 января 2024, 17:14
Завершилась масштабная реконструкция сцены во Фрязинской детской школе искусств
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Учащиеся Фрязинской детской школы искусств впервые выступили в обновленном концертном зале после масштабной реконструкции. В одном из старейших образовательных учреждений культуры Подмосковья модернизировали инженерные сети и системы безопасности, установили современное осветительное и акустическое оборудование.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев назвал открытие концертного зала важным социальным и культурным событием для города.

«Это действительно шикарный концертный зал! Благодаря реализации этой инициативы мы и наши наукоградские дети, которые здесь занимаются, будем иметь возможность раскрывать свои таланты», - отметил Воробьев.

Выступать на обновленной площадке будет комфортно всем - от вокальных ансамблей до театральных и хореографических трупп. В будущем здесь планируют проводить музыкальные фестивали и конкурсы всероссийского уровня. А учащиеся продолжат готовиться к поступлению в творческие колледжи и вузы.

«Здесь применялись самые современные и инновационные решения с точки зрения материалов. В результате я убедился лично, не только слушая выступление в первом ряду - я поднялся наверх. Есть стереофонический эффект, звук полный, объемный. Мы и дальше будем участвовать в проектах развития школы искусств и всего наукограда Фрязино», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

При оформлении площадки использовали экологичные и износостойкие материалы с шумоизоляцией. Специально для концертного зала спроектировали систему пожарной безопасности, соответствующую федеральным требованиям и нормам.

Компания «Газпромнефть - смазочные материалы» переоборудовала зал в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», которую реализует «Газпром нефть».

«Было очень приятно выступать на новой сцене, особенно когда в зале сидят родители. Это очень классно!» - поделилась эмоциями одна из учениц ДШИ.

Фрязинская детская школа искусств - единственная во всем наукограде. Она входит в список лучших учебных заведений Подмосковья.

«Вся профессиональная работа наших преподавателей настроена на то, чтобы каждый ученик смог выйти на концертную площадку и показать свои результаты. Теперь учащиеся и преподаватели получили замечательную возможность выходить и получать практические, сценические навыки в нашем замечательном концертном зале», - отметила директор Фрязинской ДШИ Елена Диденко.

Открытия новой сцены ждали около тысячи юных талантов, обучающихся по 20 направлениям. Сцену и зрительный зал оборудовали комплексом трехмерного освещения, аппаратуру настроили профильные специалисты. Благодаря софитам с дистанционным управлением и функцией подсветки в зоне активного действия можно делать акценты на архитектурных и живописных декорациях.

В зале установили аудиосистемы ведущих мировых производителей. Такая техника обеспечивает высококачественное звучание в моно- и стереофоническом диапазонах.

Школы Фрязино Газпром нефть
18 января 2024, 16:54
Жители микрорайонов Ольгино и Центр-2 в Балашихе получат перерасчет оплаты за горячую воду
Ирина Мальцева
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Очередная встреча жителей микрорайонов Ольгино и Центр-2 с главой городского округа Сергеем Юровым состоялась в Балашихе. Она была посвящена проблемам отопления и изменениям в движении общественного транспорта.

Кроме того, Юров объявил, что в рамках инвестиционной программы, еще до начала следующего отопительного периода, будет введен в эксплуатацию новый котел мощностью 30 Гкал. Это позволит обеспечить теплом все здания в микрорайоне Ольгино и ЖК «Центр-2».

«Те дома, которые не относятся к этой котельной, будем рассматривать в индивидуальном порядке. В ходе поквартирных обходов, которые мы продолжаем проводить и делать замеры температурного режима, действительно есть проблемы в некоторых домах», - рассказал глава округа.

Юров добавил, что все проблемы находятся на контроле. Специалисты предпринимают все усилия, чтобы ускорить их устранение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов незамедлительно докладывать о проблемах с отоплением.

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Обсуждение состоялось в актовом зале школы № 15 и собрало представителей управляющих компаний, городской прокуратуры и компании «Мособлэнергогаз». Морозы привели к проблемам с отоплением в некоторых домах округа. В микрорайоне Ольгино проблему связывают с недостатком мощности ТЭЦ «Мособлэнергогаз», которая обслуживает 79 жилых домов, семь детских садов и две школы.

Для увеличения мощности котельной были использованы дополнительные блочно-модульные котлы, а 15 января шестой котел на 14 Гкал/час был запущен после ремонта, что позволило повысить мощность на 15-20%.

Глава городского округа Сергей Юров отметил, что плата за отопление не будет взиматься за период новогодних праздников.

«Так, оплата за отопление не будет взиматься за период новогодних праздников. Также на основании приборов учета планируется сделать перерасчет и по горячей воде», - указал Сергей Юров.

Сергей Юров Отопление Балашиха
18 января 2024, 16:53
Свыше 16 тысячи коммунальщиков вышли на уборку снега в Подмосковье
Главное управление содержания территорий Московской области
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Коммунальные службы Подмосковья приступили к очистке улиц от снега. Для этой работы задействуют свыше 200 машин.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, на Подмосковье надвигаются сильные снегопады. Ожидается, что прирост покрова может достигнуть 20 сантиметров.

Во дворах и на общественных территориях работают 16,4 тысячи специалистов, а также 223 машины. В первой половине дня они провели превентивную уборку и обработали дороги ото льда.

На борьбу с новой волной осадков направят все коммунальные службы. В первую очередь они расчистят придомовые территории, пешеходные дорожки, а также подъезды к контейнерным площадкам. За работами будут следить инспекторы ведомства.

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Благоустройство

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