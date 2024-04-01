Количество преступлений в Одинцове снизилось почти на 12% за год

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Начальник полиции по Одинцовскому городскому округу Игорь Лопатин подчеркнул, что на 17% сократилось и число повторных нарушений закона.

На заседании Совета депутатов в Одинцове обсудили также вопросы, связанные с бюджетом округа. Ответственная за финансы в администрации округа Людмила Тарасова сообщила, что бюджет за 2023 год выполнен почти на 100%.

Среди прочего, депутаты городского округа предложили освободить от земельного налога женщин с званием «Мать-героиня», которые не используют свои участки для ведения бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.

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