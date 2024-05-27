27 мая 2024, 12:29

Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 456 тысяч

Unsplash
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Количество малых и средних предпринимателей превысило 456 тысяч в Подмосковье. Регион сохраняет второе место по количеству предприятий сектора МСП в России.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, за год число предпринимателей в регионе увеличилось на 28 тысяч.

«Предпринимательство в Московской области постоянно развивается, о чем также свидетельствует увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22 тысячи, а по результатам 2023 года - более чем на 28 тысяч. При этом только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано почти 17 тысяч компаний малого и среднего бизнеса», - отметила она.

Зиновьева добавила, что наибольший рост отметили в сфере торговли, перевозок, строительства и ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
27 мая 2024, 13:17
Более 3 тысяч домов Коломны подключили к газу по президентской программе
Мособлгаз
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Реализация программы «Социальная газификация» продолжается в Подмосковье. В ее рамках бесплатно проводят газовые сети до границ домовладений.

Так, в Коломне в программу социальной газификации вошел 101 населенный пункт, 100 из которых полностью догазифицировали, а жители округа заключили свыше трех тысяч договоров.

По данным Министерства энергетики Московской области, с начала реализации президентского проекта «Мособлгаз» построил свыше четырех тысяч километров новых газопроводов.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений» - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Напомним, ряд граждан могут подключить газ на льготных условиях. К ним относятся: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные семьи и другие. Так, на данный момент в Московской области зарегистрировали свыше пяти тысяч заявок на льготное подключение, из их более двух тысяч уже одобрили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Коломна Газ Социальная газификация
27 мая 2024, 13:15
Еще два города стали побратимами Наро-Фоминска
Телеканал «360»
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К и без того внушительному списку городов-побратимов Наро-Фоминска прибавилось еще два. Побратимские отношения установлены с районом Сокольники города Москвы и городским округом Балтийск Калининградской области.

Председатель Совета депутатов Балтийского городского округа Калининградской области Николай Плюгин отметил важность нового сотрудничества. Теперь юные жители Наро-Фоминска смогут увидеть Калининградскую область, Балтийское море, ознакомиться с «Балтфлотом», а ребята из Балтийска - смогут посетить Подмосковье.

«Балтийск - это уникальный город, самая западная точка России. Поэтому нам очень важно ощущать, что за нами огромная и мощная страна, и что в этой стране у нас есть города-побратимы», - сказал Плюгин.

Среди давних побратимов Наро-Фоминска - старинная Вязьма, которой исполняется 778 лет, а также белорусский Бобруйск - город с 635-летней историей. Ну, а первому упоминанию села Фоминское, на месте которого возник Наро-Фоминск - 395 лет. Над установлением и научным подтверждением этой даты трудилась целая команда энтузиастов: историков и краеведов.

«Мы вместе полтора года находили историческую правду и нашли это первое упоминание, которое нам подтвердила Академия наук. Уже во второй раз мы отмечаем такой серьезный возраст нашего города - 395 лет. Наро-Фоминск - город с большой историей и с современным молодым обликом», - отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По традиции Дня города прошло награждение отличившихся жителей Наро-Фомиского городского округа. Званий «Почетный гражданин» удостоились ветеран Великой Отечественной войны Евгений Семенович Евдокимов и военный историк, кандидат исторических наук, Владимир Михайлович Мельников.

«Дорогие жители и гости нашего городского округа, дорогие наши побратимы! Я поздравляю всех с этим замечательным праздником. Сегодня мы отмечаем юбилей нашего любимого города, города-воина, города-труженика. Города с богатой историей», - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Безупречным вокалом и отличными хореографическими номерами поздравили собравшихся творческие коллективы городов-побратимов.

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Наро-Фоминск
27 мая 2024, 13:07
Парк Мира в Коломне благоустроят к июлю
Министерство благоустройства Московской области
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Благоустройство парка Мира продолжается в Коломне. Там появится скейт-парк, детские площадки, новые скамейки и урны. Работы планируют завершить в июле этого года.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в этом году в парке проведут масштабную реконструкцию.

«Парк Мира является главной городской зоной отдыха и развлечений для разных групп лиц. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. В этом году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ мы приступаем к масштабной реконструкции парка», - сказал он.

Общая площадь парка составляет 26 гектаров. В ходе благоустройства там обновят входные арки, фонтан, танцевальную площадку и сцену. На территории появится скейт-парк, велодорожка, камеры видеонаблюдения и новые фонари, скамейки, урны и теневые навесы.

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Коломна Благоустройство
27 мая 2024, 13:05
Администрация Павловского Посада поздравила выпускников школ
Медиасток.рф
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Последние звонки прозвучали для выпускников Павлово-Посадского городского округа. Администрация муниципалитета поздравила ребят с окончанием школьной поры.

Праздник прощания с беззаботным детством, любимыми учителями, школьными уроками и переменами, отметили и ученики других школ городского округа.

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В образовательных учреждениях Павловского Посада 24 мая прошли последние звонки. В среднюю школу № 18 имени Менчинского поздравить выпускников приехал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов. Особенно трогательным моментом стало поздравление первоклассников.

Школы Павловский посад

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