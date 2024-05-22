Количество погибших в ДТП снизилось на 28% в Подмосковье с начала года

Всегда хотели побывать в самых известных локациях Подмосковья и не просто посетить эти места, а еще и снять классные репортажи? Теперь это возможно на платформе Roblox. 360.ru запустил игровое пространство, где каждый сможет почувствовать себя настоящим репортером.

Двигаемся вперед вместе Платформа Roblox сегодня невероятно востребована у детей и подростков, рассказал заместитель гендиректора телеканала Алексей Коваль. Оторвать их от экранов практически невозможно.

«Если мы хотим заинтересовать подростков, показать им красоты и богатства нашего региона и перевести из мира онлайн в офлайн, то подобная игра - точно самый эффективный способ. Кстати, для того, чтобы попасть в самое ядро целевой аудитории проекта, к разработке и тестам мы активно привлекали студентов и даже школьников», - подчеркнул он.

«Остров 360» В игровом парке собрали самые знаковые локации Московской области. Среди них и удивительный дом-слон, коллайдер, аэропорт Домодедово. Можно даже заглянуть в новую больницу в Красногорке или Дом правительства Подмосковья.

На «Острове 360» нужно пройти маршрут с разными локациями. На каждом объекте, куда вы решите заглянуть, предстоит пройти челлендж, отгадать загадки или выполнить другое задание. За правильные ответы игроки получат прыжки, чем больше бонусов - тем ближе цель.

На поиск сенсаций можно отправиться на брендированной машине 360.ru. Для любителей больших скоростей, к слову, есть целый автопарк с кибертраками и спорткарами. Можно сделать выбор и в пользу велика или вообще отказаться от транспортного средства и перемещаться бегом.

Геймплей получился очень разнообразным и залипательным, а проходить квесты, участвовать в драг-рейсинге, велогонках, мини-играх, создавать репортажи для телеканала 360.ru можно не только в одиночку, но компанией до 10 человек.

Как играть Чтобы начать игру , нужно выполнить три простых действия 1. Зарегистрируйся на сайте https://www.roblox.com/ - это займет не больше 2 минут 2. Скачай Roblox - еще столько же 3. Авторизуйся - и играй!