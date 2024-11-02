02 ноября 2024, 14:24

Количество погибших на ж/д платформах в Подмосковье снизилось на 7%

Медиасток.рф
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Количество погибших на ж/д платформах в Подмосковье снизилось на 7% в 2024 году. Таких показателей удалось достичь благодаря рейдам, строительству новых переходов и установке камер.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в этом году на железнодорожных платформах погибло 26 человек. В прошлом году таких случаев было 28. По словам главы ведомства Алексея Гержика, самой действенной мерой по снижению аварийности стали регулярные рейды. И проводят ежедневно на всех станциях региона. С начала года инспекторы провели свыше пяти тысяч таких дежурств.

«С наступлением осени профилактические мероприятия проходят преимущественно в вечернее, наиболее аварийное, время. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», - сказал министр.

Кроме того, в Подмосковье продолжают строить новые пешеходные переходы через пути, устанавливать ограждения и камеры.

В ведомстве добавили, что с начала года на железной дороге в Подмосковье погибли 167 человек, из них 92 случаев зафиксировали на стихийных тропах, еще 49 - на пешеходных переходах и 26 - на платформах.

Пассажиров призвали быть внимательными и соблюдать правила безопасности, не выходить на ограничительную линию в ожидании поезда и переходить пути только в специальных местах.

Поезда
02 ноября 2024, 14:24
Экскурсию по местам воинской славы во Ржеве провели для медиков из Балашихи
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Медработники из больницы Балашихи побывали на экскурсии во Ржеве. Они посетили места воинской славы и почтили память погибших во времена Великой Отечественной войны солдат.

Мероприятие организовала профсоюзная организация больницы. На экскурсию отправились 50 медиков.

Сотрудники больницы побывали в краеведческом музее, увидели Оковецкий кафедральный собор, Покровскую старообрядческую церковь. Они посетили Ржевский филиал Музея Победы в деревне Хорошево.

«Побывали на Мемориале памяти. Комплекс открыли на месте кровопролитных боев в память о всех солдатах Великой Отечественной войны. В мемориал входит интерактивный музей и монумент Советскому солдату высотой 25 метров. Очень трогательно и красиво смотрится его бронзовая фигура», - сказала заместитель председателя профсоюза Ольга Большова.

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Здравоохранение Балашиха Великая Отечественная война
02 ноября 2024, 14:22
Глава Павловского Посада проверил состояние дворов и уборку мусора
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Рейд по территории Электрогорска провел руководитель муниципалитета Денис Семенов. Его сопровождали профильные специалисты ответственных служб.

Перед приходом зимы власти стараются навести порядок на территории городского округа. Были определены два участка, за домом № 1А на улице Горького и вдоль железной дороги на улице Классона, где нужно собрать мусор и спилить мелкие деревья и кусты.

Денис Семенов также проверил состояние дворов. Он поручил провести ямочный ремонт около дома № 22 на улице Кржижановского, а также очистить прибордюрную часть от листвы и убрать мусор.

В Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья были направлены фотографии, показывающие что мусор с платформ РЖД не убирают, а сбрасывают на рельсы.

Глава городского округа рассказал, что в 2025 году будет благоустроена территория на Пионерской улице, где находился неврологический диспансер, а также участок с разрушенными сараями около забора городского парка.

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Благоустройство Павловский посад Мусор
02 ноября 2024, 13:27
Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве России по бобслею
Федерация бобслея и скелетона России
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Подмосковные бобслеисты выиграли две награды на первенстве России. Они завоевали две серебряные медали.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, на вторую ступень пьедестала встали Анастасия Дудкина и Анастасия Курышева. Они уступили соперницам из Краснодарского края.

Вторым также финишировал дуэт Степана Дубинко и Данила Курилина.

Первенство прошло с 26 по 31 октября в Сочи.

Спортсмены
02 ноября 2024, 13:25
Танцоры из Подольска получили 5 дипломов на международном конкурсе
Пресс-служба администрации г.о. Подольск
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Хореографический коллектив «Юлион» из Подольска выступил на международном фестивале «Салют талантов. На творческом Олимпе», который прошел в Сочи. Артисты завоевали пять дипломов лауреатов первой степени и получили специальные награды от членов жюри.

На этом конкурсе юные таланты выступали в разных номинациях, включая вокал, хореографию и театральное искусство.

В фестивале участвовали коллективы из разных городов России, таких как Владивосток, Краснодар и Набережные Челны. Подольск на конкурсе представили воспитанники Дворца молодежи, которые также посетили мастер-класс от известного члена жюри Алексея Кузьменко. Артист ансамбля имени Елисеева и лауреат многих культурных премий, поделился с ребятами секретами street-стиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Подольск Концерты

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