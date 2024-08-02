Количество поддельных банкнот сократилось на 36% в Московском регионе

В Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что за шесть месяцев в регионе обнаружили 49 купюр номиналом пять тысяч рублей, одну двухтысячную купюру и две купюры по тысяче рублей каждая.

Среди подделок были и иностранные купюры. За полгода специалисты вывели из оборота в Подмосковье пять банкнот США. В Москве обнаружили 647 фальшивых долларов, 14 фальшивых банкнот евро и четыре подделки китайских юаней.

Изучить основную информацию о всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, и их защитных признаках можно в специальном приложении. Приложение не проверяет подлинность банкнот.

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