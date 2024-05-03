Количество поддельных банкнот снизилось в Подмосковье на 18%

Как рассказали в Главном управлении Банка России по ЦФО, с начала года в регионе выявили всего 34 подделки. Из них 32 - пятитысячные и по одной номиналом 2000 и 1000 рублей.

Среди подделок иностранных валют лидирует доллар - с начала года в Подмосковье нашли четыре такие банкноты. По словам эксперта Банка России по ЦФО Андрея Оксенчука, деньги важно проверять на подлинность.

«Каждую банкноту нужно внимательно рассмотреть на просвет, чтобы найти водяные знаки, найти на ощупь части с повышенным рельефом, а также обнаружить на купюре защитные элементы, которые проявляются, если смотреть на банкноту под углом. Как выглядит полный набор защитных элементов и где на банкноте их найти, подскажет бесплатное мобильное приложение „Банкноты Банка России“, его можно скачать на официальном сайте Банка России», - сказал он.

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