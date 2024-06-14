14 июня 2024, 14:37

Количество почетных доноров крови в Подмосковье превысило 28 тысяч

Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Почти 28 тысяч жителей Подмосковья получили звание почетного донора России или СССР. Они получают социальную поддержку.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, почетные доноры могут получать ежегодную выплату в размере более 17 тысяч рублей, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом и возвращать половину суммы за ЖКУ каждый месяц.

«Эти меры поддержки направлены на признание и благодарность за самоотверженный вклад почетных доноров в спасение жизней людей. Уникальная программа социальной поддержки для почетных доноров является одной из важных инициатив в поддержке здоровья населения и развитии донорства крови в регионе», - отметили в министерстве.

Для получения статуса почетного донора необходимо сдать кровь 40 раз, плазму - 60 раз или сочетать сдачу обоих компонентов.

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Больницы
14 июня 2024, 14:38
Завод спортоборудования построят в Солнечногорске к концу 2025 года
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Завод по производству спортивного оборудования для детских площадок построят на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье. Объем инвестиций в реализацию проекта оцениваются в 250 миллионов рублей.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания «Кенгуру.ПРО» построит уже второй завод для увеличения мощности. Инвестиции в строительство и запуск первого завода, где производят оборудование для воркаута и паркура, составили 200 миллионов рублей. Его ввели в эксплуатацию в первом квартале этого года.

«На текущий момент компания занимается проектированием второго завода, запустить его планируется до конца 2025 года», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

После запуска еще одного цеха компания сможет создать 20 рабочих мест для жителей городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Солнечногорск Строительство Заводы
14 июня 2024, 14:26
Урожай клубники в Подмосковье достигнет около 700 тонн в этом году
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В этом сезоне урожай клубники в Московской области составит около 700 тонн. Такими прогнозами поделилось Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

В Подмосковье выращивают несколько десятков сортов клубники. Ягода поспевает в июне. выращивается в экологически чистых местах и имеет отменный, сладкий вкус. Крупная клубника регионального сельхозпроизводителя уже начала появляться на фермерских прилавках и в магазинах.

В Коломне ягоду выращивают на полях нескольких компаний: «Коломенская ягода», ФГУП АПК «Непецино», «Вкус&Польза» и других. Отмечается, что заморозки в мае отодвинули урожай на несколько недель, однако, сейчас уже начался сбор первой партии урожая сорта «Азия».

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Сельское хозяйство
14 июня 2024, 14:26
Пассажиры ЦППК оформили более 28 тысяч карт провожающего с января
Пресс-служба ЦППК
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Пассажиры ЦППК воспользовались картой провожающего почти 30 тысяч раз за шесть месяцев. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

С помощью карты в течение получаса после ее оформления можно бесплатно пройти на платформу и выйти обратно. Отмечается, что особенно популярна услуга летом - в разгар дачного сезона.

Отмечается, что в 2024 году картой чаще всего пользовались на Казанском направлении - более шести тысяч раз.

Напомним, получить карту можно в кассе. Для этого необходимо оставить залог, который вернут на обратном пути.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Сельское хозяйство
14 июня 2024, 14:22
Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения в природных заказниках
Минэкологии
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Минэкологии Подмосковья напомнило жителям и гостям региона правила отдыха в особо охраняемых природных территориях. Единый запрет на разведение костров, уничтожение и изъятие краснокнижных видов растений, выброс мусора действует во всех заказниках.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, нередко люди нарушают правила по незнанию - многие не могут отличить природную территорию от лесного массива.

«Не все знают, куда можно заезжать на автомобиле, где разрешено обустраивать лагерь и проводить пикники», - рассказал Фирсов.

Ознакомиться с правилами поведения в той или иной ООПТ любой житель региона может на сайте ведомства.

Министр добавил, что очень важно заранее предостеречь людей от нарушений и обучить их экологической грамотности.

«Мы бережем наше природное достояние и хотим от наших жителей того же - ответственного отношения к природе», - заключил Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Природа Правила Экология

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