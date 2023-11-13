Количество обращений в ЦУР по вопросам ЖКХ снизилось в Подмосковье за неделю

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Заявок стало меньше в 30 городских округах. В пятерку лидеров с наивысшим снижением вошли: Серебряные Пруды, Лосино-Петровский, Талдомский, Кашира и Электросталь. Из Молодежного за указанный период не поступило ни одной заявки.

В тематический топ вошли: уборка подъездов, обеспечение работы системы отопления и восстановление освещения в подъездах.

«Прохождению осенне-зимнего периода сейчас уделяем приоритетное внимание. Заявки жителей постоянно и подробно анализируем совместно со специалистами местных администраций и ЦУР», - прокомментировала руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина.

Напомним, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ направят 320 миллиардов рублей. Это позволить заменить до 1,2 тысячи километров инженерных сетей.

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