Количество обращений по вопросу содержания дворов в Подмосковье снизилось на 1,5 тысячи за неделю

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Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова указала, что одной из тем, волнующих жителей Подмосковья, остаются поддержание чистоты и порядка.

«Снижение фиксируем сразу по нескольким вопросам: мусор - минус 749 сообщений, состояние элементов благоустройства - поступило на 299 меньше, освещение во дворах - минус 117», - поделилась Светлана Аипова.

Он добавила, что также на контроле у ГУСТ стоит работа фонарей. Кроме того, специалисты организовали масштабные инспекции для устранения нарушений на прошлой неделе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о масштабных работах по модернизации системы ЖКХ региона.

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