23 января 2024, 15:18

Количество обращений по поводу транспорта в Лобне снизилось на 56%

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Ситуация с общественным транспортом улучшилась в Лобне. Так, количество обращений по этому вопросы снизилось на 56%.

Оптимизация работы общественного транспорта - это неотъемлемый элемент комфортной городской среды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Для улучшения транспортного обслуживания на маршруты городского округа вывели еще шесть автобусов, также отремонтировали 37 машин и приняли на работу пять новых водителей. Сегодня маршрутах в Лобне работают 73 автобуса. Это составляет 100% от общего автопарка.

Лобня Автобусы
23 января 2024, 15:26
Лучшего председателя жилого дома выбрали в Подмосковье
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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В январе в Подмосковье прошла неделя продвижения активного образа жизни, а любителям зимних видов досуга — коньков и рыбалки — напомнили, как важно соблюдать правила безопасности. Об этом, а также о конкурсе на лучшего управдома в эфире «Области перемен» рассказали педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина, замглавы подмосковного МЧС Максим Аршакян и председатель совета многоквартирного дома из Клина Ирина Невьянцева.

Лучший управдом Областной конкурс на лучшего председателя совета многоквартирного дома проходит в Подмосковье ежегодно при поддержке МинЖКХ региона. Он направлен на обмен лучшими практиками среди управдомов.

Одна из главных задач председателя совета дома - наладить коммуникацию с администрацией и местными органами власти.

«Участвовала в конкурсе, потому что хотелось показать свои достижения и достижения жителей своего дома. Они регулярно участвуют в собраниях, мероприятиях, субботниках, хотелось показать эту работу», - рассказала призер конкурса Ирина Невьянцева из Клина.

Безопасность превыше всего Традиционно количество происшествий на водоемах увеличивается с наступлением зимнего сезона. В это время у жителей особенно популярна рыбалка и катание на коньках.

По словам Максима Аршакяна, на толщину льда влияют перепады температур, поэтому в такое время провалиться можно где угодно. Для профилактики несчастных случаев спасатели регулярно общаются с жителями и напоминают правила безопасного отдыха.

«У нас очень много водохранилищ, очень много рек, исходя из опыта прошлых лет, мы определили более 170 точек по замерам льда. Ежедневно идет эта работа. Все данные стекаются в центр управления кризисных ситуаций, где анализируют все водоемы. Организовано и патрулирование по всем водохранилищам», - сказал он.

Спорт против гаджетов Неделя продвижения активного образа жизни прошла в Подмосковье в середине января. Акция состоялась во всех регионах страны. По словам педиатра Ирины Фатхуллиной, спортивные мероприятия провели по всей области при участии НИКИ детства.

«Мы регулярно говорим о здоровом образе жизни нашим пациентам, как важны режим дня, правильное питание, контроль зависимости от гаджетов. Игры, планшеты, телефоны - все это заменяет детям традиционные развлечения во дворе. В гаджетах нет ничего плохого, но нужно контролировать время, которое ребенок проводит за ними», - заявила Ирина Фатхуллина Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Дети конкурсы
23 января 2024, 15:25
Модернизация дома детского творчества в Мытищах завершится к 15 февраля
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Модернизация и капитальный ремонт дома детского творчества в Мытищах почти завершены. На объекте провели значительный объем работ, включая полную замену окон, перекрытий, инженерных коммуникаций, обновили фасад и крышу.

Рядом с домом детского творчества оборудовали парковку на 40 мест, а также благоустроили прилегающую территорию.

Сейчас отделочные работы на втором и третьем этажах здания уже выполнены на 90%, а на первом этаже - на 70%. Ожидается, что внутреннюю отделку закончат до конца недели. Следующим этапом станет комплектование помещений мебелью и необходимым оборудованием для занятий.

Полностью завершить все работы по ремонту планируют до 15 февраля, чтобы уже после каникул, с 26 февраля, ребята смогли начать заниматься в кружках и секциях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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Благоустройство Мытищи Ремонтные работы
23 января 2024, 15:03
Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по количеству переобучившихся на новую профессию
Министерство социального развития Подмосковья
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Московская область вошла в тройку лидеров России по количеству жителей, которые прошли обучение на новую профессию в рамках нацпроекта «Демография». Об этом рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Возможностью освоить новую профессию воспользовались уже около 10 тысяч жителей Подмосковья. В тройке лидеров России по этому показателю также значатся Москва и Санкт-Петербург.

В министерстве социального развития напомнили, что в этом году пройти обучение по нацпроекту смогут также инвалиды, жители в поисках работы по востребованным профессиям, мамы и папы в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Подробные условия можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки в регионе доступны многодетным семьям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа
23 января 2024, 14:58
Творческий конкурс для детей из замещающих семей прошел в Лобне
Unsplash
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Конкурс на лучшего самодельного дракона прошел в семейном центре «Лобненский». Участие в нем приняли дети из замещающих семей в Лобне и Долгопрудном.

Конкурс новогодних поделок «Дракоша» завершился в начале января. Участники могли изобразить символ года любым способом: слепить, нарисовать, сшить и так далее. Выбор материала поделки и ее размеры ограничивались только фантазией автора.

«Президентом России объявлен Год семьи, а по китайскому поверью дракон считается покровителем семей и детей. Такое совпадение мы не смогли оставить без внимания», - отметили специалисты семейного центра «Лобненский».

Победителей конкурса наградили на празднике в середине января. Ребята веселились с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также выполняли квесты по поиску подарков. В конце мероприятия всем ребятам вручили памятные дипломы и сладкие сувениры.

Напомним, Центр помощи семье и детям «Лобненский» работает по адресу: улица Авиационная, 6.

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Дети Лобня Семья конкурсы

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