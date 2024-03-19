Количество обнаруженных поддельных купюр в Подмосковье сократилось на 38%

Как рассказали в главном управлении региональной безопасности Московской области, общее количество фальшивых купюр составило 4902, из них только 75 обнаружено в Подмосковье.

Число поддельных пятитысячных банкнот уменьшилось в 4,5 раза за год. В Московской области выявлено 62 фальшивые купюры, а количество поддельных банкнот номиналом 2000 рублей уменьшилось более чем в 10 раз - в Подмосковье найдено всего 3 такие купюры. Также сократилось на 27% количество тысячерублевых фальшивых купюр.

В ведомстве отметили, что прошлом году в стране на миллион банкнот приходилось всего две фальшивые, тогда как в 2022 году - четыре.

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