Количество нелегальных компаний на финансовом рынке снизилось в Подмосковье

Снижение числа нелегальных игроков на финансовом рынке Подмосковья продолжает наблюдаться. Основной причиной этого становится активность проектов, которые, как правило, действуют в интернете, социальных сетях и мессенджерах, что делает их независимыми от географической привязки.

Среди выявленных нелегалов наибольшее количество составляют «черные кредиторы». В Московской области зафиксировали 36 таких организаций, которые часто действуют под видом ломбардов и предлагают займы.

Эти компании функционируют без необходимых лицензий и могут изменять условия договоров без уведомления клиентов. Регулятор также обозначил риски, связанные с деятельностью некоторых комиссионных магазинов, предлагающих краткосрочные займы под залог, выдает их под видом договоров комиссии.

Информация о случаях нелегальной деятельности направляется в правоохранительные и другие уполномоченные органы. На сегодняшний день в России, по итогам рассмотрения материалов за девять месяцев 2024 года, возбуждено около 480 административных дел и более 100 уголовных дел.