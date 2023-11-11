Количество нарушений на объектах жизнеобеспечения Подмосковья сократилось на 7% за неделю

Оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 45 выездов в различные населенные пункты Московской области. Из 217 выявленных нарушений 12 касались обеспечения граждан холодной водой, а 35 - горячей. Также 46 выявленных проблем были связаны с теплоснабжением и 122 - с электричеством. На сегодняшний день все они устранены.

Кроме того, специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 38 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору. В общей сложности с начала 2023 года было выполнено более 1,3 тысячи рейдов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ направят 320 миллиардов рублей. Это позволить заменить до 1,2 тысячи километров инженерных сетей.

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