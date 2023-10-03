Количество многодетных семей в Подмосковье превысило 100 тысяч
Свыше 104 тысяч многодетных семей проживает в Подмосковье, в них воспитываются 334 тысячи детей. Они получают ряд льгот и выплаты, рассказали в Минсоцразвития региона.
«Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных с низкими доходами», - сказала глава ведомства Людмила Болатаева.
Многодетные семьи получают госуслуги проактивно или в электронном виде. Так, автоматически продлевается льготный статус и оформляется бесплатное питание в школе.
До конца года Подмосковье направит еще более 30 миллиардов рублей на все выплаты и льготы многодетным.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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