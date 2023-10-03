Количество многодетных семей в Подмосковье превысило 100 тысяч

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«Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных с низкими доходами», - сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Многодетные семьи получают госуслуги проактивно или в электронном виде. Так, автоматически продлевается льготный статус и оформляется бесплатное питание в школе.

До конца года Подмосковье направит еще более 30 миллиардов рублей на все выплаты и льготы многодетным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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