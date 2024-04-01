01 апреля 2024, 13:35

Количество многодетных семей превысило 112 тысяч в Подмосковье

Министерство социального развития Подмосковья
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Количество многодетных семей увеличилось в Подмосковье в три раза за 10 лет. Сейчас их количество превышает 112 тысяч.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, сейчас в таких семьях воспитывают около 360 тысяч детей.

«Отмечу, что семьи с детьми, в особенности многодетные семьи, - это наш большой приоритетный вектор развития, как в предоставлении мер социальной поддержки, так и медицинской помощи», - добавила она.

В Минсоцразвития отметили, что статус многодетной семьи позволяет получать различные меры поддержки. Это бесплатное посещение музеев, театров, помощь с трудоустройством и многое другое. Дополнительные льготы также действуют на региональном уровне. Для них проводят конкурсы, встречи, концерты и мастер-классы.

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Дети Семья
01 апреля 2024, 13:56
Юные пианисты из Лобни победили на международном конкурсе искусств
Медиасток.рф
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Воспитанники объединения «Звуки музыки» из Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» успешно выступили на международном конкурсе искусств «Искры талантов». Юных пианистов наградили дипломами конкурса.

Участниками музыкального состязания стали Екатерина Буданова, Даниил Якушев, Артем Емельянов, Артем и Елизавета Распутько. Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства, получив два диплома 1-й степени и еще два диплома 3-й степени.

Музыканты занимаются под руководством педагога Рузанны Ерицян. Она также получила благодарность за подготовку лауреатов конкурса.

Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» находится в Лобне по адресу: улица Победы, 9. Там работают кружки и секции различной направленности, которые работают в том числе на бюджетной основе.

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Лобня Музыка конкурсы
01 апреля 2024, 13:52
Лиственница из усадьбы Гончаровых представит Подмосковье на всероссийском конкурсе деревьев
turbina.ru
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Лиственница из усадьбы Гончаровых представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Российское дерево года». Жители выбирали символ региона с помощью интернет-голосования, которое проводилось с 13 по 31 марта.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, лиственница из Волоколамского городского округа набрала 49% голосов. На втором месте оказался дуб черешчатый из Воскресенска - 8,2%. Всего в голосовании за лучшее дерево Подмосковья приняли участие более двух тысяч человек.

Конкурс «Российское дерево года» проводится ежегодно, а голосование на территории всех субъектов страны традиционно стартует 1 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Природа Интернет Воскресенск конкурсы
01 апреля 2024, 13:50
Минэкологии Подмосковья потребовало от промышленной площадки в Балашихе не допускать загрязнения воздуха
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Инспекторы эконадзора Московской области провели надзорные мероприятия в Балашихе. Ранее в Минэкологии Подмосковья поступила информация о том, что на территории одной из компаний в Северной промзоне происходят бесконтрольные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

«В ходе осмотра территории установлено, что источник выбросов - производственная площадка, на которой возведено двухэтажное здание», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, на крыше производства находятся трубы, из которых и происходит выброс загрязняющих веществ. Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Теперь предприятие проведет инвентаризацию источников выбросов, а также выплатит штраф за негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Балашиха Минэкологии Подмосковья Экология
01 апреля 2024, 13:48
Услуги управления ЗАГС стали доступы в подмосковных МФЦ
Медиасток.рф
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По всем вопросам регистрации актов гражданского состояния жители Подмосковья теперь могут обращаться в 70 региональных центров госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, IT и связи Подмосковья.

«Благодаря тому, что все услуги ЗАГСа теперь можно получить в МФЦ, они стали гораздо доступнее для жителей Московской области. Ведь в центрах можно решить сразу несколько вопросов», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

В МФЦ предоставляют все услуги ЗАГСа, кроме торжественной регистрации брака. Жители могут получить повторные документы, зарегистрировать брак, рождение, смерть, расторжение брака, усыновление, удочерение и установить отцовство, а также внести изменения и исправления в документы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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Брак Госуслуги МФЦ

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