Количество многодетных семей превысило 112 тысяч в Подмосковье

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, сейчас в таких семьях воспитывают около 360 тысяч детей.

«Отмечу, что семьи с детьми, в особенности многодетные семьи, - это наш большой приоритетный вектор развития, как в предоставлении мер социальной поддержки, так и медицинской помощи», - добавила она.

В Минсоцразвития отметили, что статус многодетной семьи позволяет получать различные меры поддержки. Это бесплатное посещение музеев, театров, помощь с трудоустройством и многое другое. Дополнительные льготы также действуют на региональном уровне. Для них проводят конкурсы, встречи, концерты и мастер-классы.

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