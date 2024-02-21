Количество индустриальных парков Подмосковья выросло в 4 раза за 10 лет

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в 2013 году в регионе работало 13 индустриальных парков. Сейчас их количество выросло до 69.

«Таким образом, за десятилетний период число промышленных площадок увеличилось почти в 4,5 раза. На данный момент на этих площадках работают более 1,5 тысячи компаний, где трудоустроено порядка 75 тысяч человек», - сказала она.

Зиновьева добавила, что в этом году в Подмосковье откроют еще пять индустриальных парков. Объем привлеченных инвестиций превысит 129 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».