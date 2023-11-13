Количество ДТП в Балашихе снизилось на 20% с начала года

Также инспекторы напомнили, что с сентября ввели штраф за езду на летней резине в зимний период.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах качества по ремонту дорог в текущем году. За сезон благоустроили свыше 1,5 километров проезжих частей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Как отметил начальник отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Иван Теплов, статистику удалось улучшить благодаря профилактическим акциям. Инспекторы регулярно проводят из в округе.

«Мы добились значительного снижения количества дорожно-транспортных происшествий как с материальным ущербом, так и с пострадавшими. Также на 50%, снизили количество пострадавших детей в авариях. Но печально, что тяжесть последствий остается высокой», - отметил Иван Теплов.

До 26 ноября в Балашихе проходит акция «Засветись». Ее задача - рассказать и напомнить пешеходам, владельцам велосипедов и самокатов, что необходимо пользоваться светоотражающими элементами. Их можно носить на одежде, сумках или прикрепить к средствам передвижения.