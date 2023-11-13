13 ноября 2023, 15:47

Количество ДТП в Балашихе снизилось на 20% с начала года

Телеканал «360»
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Итоги работы за год подвели в Госавтоинспекции Балашихи. Количество аварий уменьшилось на 20% по сравнению с прошлым периодом.

Также инспекторы напомнили, что с сентября ввели штраф за езду на летней резине в зимний период.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах качества по ремонту дорог в текущем году. За сезон благоустроили свыше 1,5 километров проезжих частей в Подмосковье.

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Как отметил начальник отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Иван Теплов, статистику удалось улучшить благодаря профилактическим акциям. Инспекторы регулярно проводят из в округе.

«Мы добились значительного снижения количества дорожно-транспортных происшествий как с материальным ущербом, так и с пострадавшими. Также на 50%, снизили количество пострадавших детей в авариях. Но печально, что тяжесть последствий остается высокой», - отметил Иван Теплов.

До 26 ноября в Балашихе проходит акция «Засветись». Ее задача - рассказать и напомнить пешеходам, владельцам велосипедов и самокатов, что необходимо пользоваться светоотражающими элементами. Их можно носить на одежде, сумках или прикрепить к средствам передвижения.

ПДД ГИБДД Балашиха
13 ноября 2023, 16:17
Областной конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября
Министерство культуры и туризма Моковской области
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Областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» пройдет в Серпухове 18 ноября. Мероприятие состоится в девятый раз. Свое мастерство продемонстрируют коллективы и солисты классического танца, хореографические студии и представители других учебных заведений сферы культуры.

Организаторы отмечают, что это праздник искусства и любви к балету. Участники продемонстрируют разнообразные выступления: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии.

Конкурсанты выступят в двух номинациях: «Авторские постановки на основе классического танца» и «Классическое наследие». Участников поделят на три возрастные группы: от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет и от 16 до 20 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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ПДД ГИБДД Балашиха
13 ноября 2023, 16:13
Мужчину с переломом позвонков после падения поставили на ноги в больнице в Черноголовке
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 33 лет поступил в центр реабилитации при больнице в Черноголовке после несчастного случая. Он неудачно упал, в результате чего произошел перелом позвонков с травмой спинного мозга. Ранее врачи провели операцию, и молодому человеку требовалась сложная реабилитация.

«У пациента отсутствовала подвижность в ногах, не было контроля за мочеиспусканием. Мы разработали комплексную программу восстановления. Задействовали врачей-реабилитологов, инструкторов ЛФК, массажистов, психологов. Благодаря упорству пациента и слаженной работе команды, удалось добиться очень быстрой динамики», - рассказала врач по лечебной физкультуре центра реабилитации Городской больницы в Черноголовке Елена Рудакова.

Специалистам удалось восстановить способность пациента контролировать тазовые функции, у мужчины появились движения в ногах. Спустя два месяца ежедневной работы парень встал на ноги и сделал самостоятельные шаги.

Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан. Ему предстоит второй этап реабилитации в Чернологовской больнице. Планируется, что после этого он сможет вернуться к обычной жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Больницы Врачи Черноголовка
13 ноября 2023, 16:08
Более 1,2 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Парки и лесопарки Подмосковья приняли более 1,2 миллиона гостей за неделю. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Министр Михаил Хайкин отметил, что в ноябре большим спросом у жителей пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и парковые кафе.

Самым популярным на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, который принял 47 тысяч гостей. В парке Толстого в Химках отдохнули 30 тысяч человек, в парке «Наташинские пруды» в Люберцах - 15 тысяч. В пятерку самых востребованных вошли также парк Стрекалова (Мытищи) и парк «Космос» (Сергиев-Посад).

Самым активным днем для прогулок в парках и лесопарках Подмосковья стала суббота, 11 ноября. Сразу 223 тысячи жителей региона отправились проводить время на свежем воздухе.

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Благоустройство Парки
13 ноября 2023, 16:00
Активисты за час собрали почти 2 тонны макулатуры в Балашихе
Телеканал «360»
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Жители и волонтеры Балашихи участвуют во всероссийской акции «БумБатл». За один час активисты выгрузили около двух тонн бумаги.

Акция продлится до 15 ноября. Подробности можно найти на сайте проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза твердых бытовых отходов в Подмосковье.

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Акция по сбору макулатуры проходит в рамках национального проекта «Экология».

«Акция призвана популяризировать бережное отношение к экологии, чтобы наши жители, граждане, организации не утилизировали макулатуру, а сдавали ее на вторичную переработку», - рассказала начальник управления ЖКХ администрации городского округа Балашиха Юлия Смирнова.

В Балашихе макулатуру можно сдать в двух точках «Мегабак» - на Пригородной улице, ст90а и Текстильщиков, вл4.

«Совместно с такими движениями, как „Волонтеры Подмосковья“, „Молодая гвардия“ и „Движение первых“, мы приносили на протяжении месяца макулатуру, бумагу, журналы», - рассказала активист Мария Редозубова.

Балашиха Экология

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