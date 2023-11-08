08 ноября 2023, 13:19

Количество ДТП с участием такси снизилось в Подмосковье на 8,7% за год

Минтранс Подмосковья
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С начала года на дорогах Подмосковья произошло 179 ДТП по вине водителей такси. Это на 8,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. Самой частой причиной аварий стало превышение скоростного режима.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, чаще всего причиной аварий на дорогах становится превышение скорости, несоблюдение дистанции и неправильное перестроение.

«В Подмосковье за 10 месяцев аварийность с участием такси снизилась на 8,7%. За это время произошло 179 аварий против 196 за такой же период 2022 года, когда виновниками ДТП являлись водители такси. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Также отметим, что на 3,4% снизилось число раненых», - рассказали в ведомстве.

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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ДТП Дороги
08 ноября 2023, 13:58
Жилой дом капитально отеремонтировали на Молодежной улице в Химках
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»
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Жилой дом на Молодежной улицы капитально отремонтировали в Химках. Там применили трехслойную бескаркасную систему утепления, что улучшило внешний вид здания и повысило его энергоэффективность.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, такая система утепления значительно снижает теплопотери и экономит энергоресурсы. Ремонт провели в рамках самой масштабной в России программе.

Работы проводил Фонд капитального ремонта под контролем сотрудников технадзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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Химки Ремонтные работы
08 ноября 2023, 13:58
Сотрудники «Мособлпожспаса» вызволили из иномарки пострадавших в ДТП в Клину
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из машины мужчину и трех женщин после ДТП. Авария произошла 6 ноября в городском округе Клин.

Заместитель начальника ПСЧ-313 Юрий Терентьев рассказал, что водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. После этого машина перевернулась на бок, а пассажиры внутри нее оказались заблокированы.

Прибыв на место происшествия, спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля, чтобы избежать внезапного возгорания. Затем при помощи гидравлического инструмента специалисты освободили мужчину и трех женщин.

«С подозрением на травмы различной степени тяжести участников ДТП доставили в больницу», - добавил Юрий Терентьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Клин Спасатели
08 ноября 2023, 13:16
Новые рабочие места появятся на производстве автомобильных аксессуаров в Домодедове
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Производитель багажников и аксессуаров для автомобилей «Эталон Профиль» расширит производство и построит цех в Домодедове. Реализация проекта позволит компании увеличить производственные мощности и географию продаж.

«Компания получила участок в Домодедове в рамках импортозамещающей программы „Земля за один рубль“. Территория предоставляется для строительства производственно-складского комплекса», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Инвестиции в проект составят около 40 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 35 рабочих мест. Производство намерены запустить в 2026 году. Компания рассчитывает заменить импортные товары и занять свыше 10% от освободившейся доли рынка.

«Спрос на багажную продукцию, согласно проведенному компанией анализу, сохраняется на высоком уровне, что дает дополнительные возможности для развития производства», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Инвестиции Город Домодедово
08 ноября 2023, 13:12
Свыше 4 тысяч семей в Орехово-Зуеве получили выплату на школьную форму в этом году
Unsplash
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В этом году более 100 тысяч многодетных семей из Подмосковья получили выплату на школьную форму. Их них около 4,5 тысячи — в Орехово-Зуеве. Размер поддержки составляет три тысячи рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, поддержку также получили семьи с низкими доходами. Ее размер составил 10 тысяч рублей на каждого школьника. Ее получают те, чей доход ниже суммы прожиточного минимума.

В министерстве добавили, что семьи с низкими доходами, которые не получили поддержку, могут подать заявление на «Госуслугах» до 30 ноября.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты. Это новые меры поддержки для неработающих пенсионеров, многодетных с низким доходом и семей с детьми-инвалидами.

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Льготы Семья Орехово-Зуево

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