Количество ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 3% с начала года
За девять месяцев подмосковные водители попадали в аварии с ранеными и погибшими 2887 раз, что на 3% меньше по сравнению с данными прошлого года. О промежуточных итогах сообщили в Минтрансе региона.
«Число раненых в ДТП за девять месяцев ниже на 4% по сравнению с прошлым годом, а число погибших выросло на 1%. Отмечу, что по итогам прошлого месяца все три показателя были в снижении», - рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
По его словам, самыми частыми причинами смертельных аварий становились столкновения и наезды на стоящие машины. Минтранс напомнил, что в случае мелких ДТП и поломки транспортного средства нужно сразу покинуть автомобиль и дорогу. Находиться за пределами проезжей части нужно до приезда спецслужб.
Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад - открыли ЦКАД, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.