Количество ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 3% с начала года

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«Число раненых в ДТП за девять месяцев ниже на 4% по сравнению с прошлым годом, а число погибших выросло на 1%. Отмечу, что по итогам прошлого месяца все три показателя были в снижении», - рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, самыми частыми причинами смертельных аварий становились столкновения и наезды на стоящие машины. Минтранс напомнил, что в случае мелких ДТП и поломки транспортного средства нужно сразу покинуть автомобиль и дорогу. Находиться за пределами проезжей части нужно до приезда спецслужб.

Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад - открыли ЦКАД, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.