Количество благотворительных организаций в Подмосковье превысило 5 тысяч

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, для реализации проектов НКО получают гранты на уровне региона и страны.

«У нас в регионе широкая сеть некоммерческих социальных организаций и благотворительных фондов, которые в ежедневном, а иногда и в круглосуточном режиме помогают нашим жителям. В фокусе внимания - пожилые и родители с детьми-инвалидами, а также семьи участников СВО», - сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Самыми известными организациями Подмосковья стали НКО по работе с детьми-инвалидами «Радость моя», «Колесница» для помощи инвалидам-колясочникам, «Феникс», «Акселератор знаний» и «Лига мечты».

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