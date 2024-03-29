Количество аварий на федеральных трассах снизилось в Чехове на 85%

Как рассказали в администрации округа, количество аварий снизилось на 85% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом за два месяца показатель упал на 26,6%.

На встрече также вынесли решения для улучшения ситуации на некоторых дорогах. Многие из них приняли по обращениям жителей.

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