29 марта 2024, 13:21

Количество аварий на федеральных трассах снизилось в Чехове на 85%

Пресс-служба администрации города или района
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Безопасность дорожного движения обсудили на заседании профильной комиссии в Чехове. Там отметили снижение аварийности на федеральных трассах на 85%.

Как рассказали в администрации округа, количество аварий снизилось на 85% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом за два месяца показатель упал на 26,6%.

На встрече также вынесли решения для улучшения ситуации на некоторых дорогах. Многие из них приняли по обращениям жителей.

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Чехов Дороги
29 марта 2024, 14:29
Правое крыло ДК в Ступине откроют в апреле после капитального ремонта
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Капитальный ремонт Дворца культуры продолжается в Ступине. Сейчас рабочие приступили к демонтажным работам в левом крыле здания. Обновленное правое крыло откроют для посетителей уже в апреле.

Во всех помещениях правого крыла завершаются отделочные работы. В скором времени будут готовы большой и малый хореографические залы, а также малая сцена, аудитории изостудии, скульптурной мастерской и другие классы.

«Благодаря реализации госпрограммы Московской области „Культура Подмосковья“ в Ступине проводится капитальный ремонт Дворца культуры. Заканчивается второй этап работ - ремонт правого крыла здания. Поручил подрядчику усилить темпы, увеличить количество рабочих», - отметил глава округа Сергей Мужальских.

С 3 апреля закрывается большой зал ДК и вестибюль здания. Вход будет осуществляться через правое крыло. Также в это время детская библиотека временно будет работать по адресу: улица Тургенева, 18/19.

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Ступино
29 марта 2024, 14:22
Новую школу в микрорайоне Восточный в Звенигороде достроят в 2024 году
пресс-служба администрации городского округа Одинцово
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Строительстве новой школы в микрорайоне Восточный города Звенигород Одинцовского городского округа завершат в 2024 году. Специалисты Главгосстройнадзора Московской области и эксперты научно-исследовательской лаборатории МособлстройЦнил проверили конструкционную прочность бетона, из которого возводится здание. Исследование подтвердило высокие качественные характеристики материала.

Специалисты во время проверки также изучили точность углов кладки и размеры поперечного сечения элементов конструкции. По этим показателям эксперты подтвердили строгое соблюдение всех технологических норм и стандартов строительства.

Новое учебное заведение рассчитано на 1100 учеников. Четырехэтажное здание включает блок начальной школы на 400 мест и блок основной и старшей школы, где будут обучаться 700 учащихся. В школе предусмотрены специализированные классы и лаборатории, спортивный и актовый залы, читальный зал с IT-зоной, столовая, медицинские кабинеты, а также помещения для логопеда и психолога.

На пришкольной территории появится спортивное ядро, учебно-опытная зона и пространство для подвижных игр и школьных мероприятий.

Напомним, что возведение школы осуществляется в рамках национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Одинцово Школы Строительство
29 марта 2024, 14:06
Застрявшего на дереве кота спасли в Орехово-Зуеве
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Неравнодушные жители и волонтеры Орехово-Зуева спасли застрявшего на дереве кота. Животное находилось на высоте четвертого этажа и жалобно мяукало.

По словам жителей, кот находился на дереве три дня. Неравнодушные граждане обратились в сообщество «Помощь животным в Орехово-Зуеве „Будем добрее“».

Волонтеры обзвонили всевозможные инстанции, после чего на зов о помощи отозвался житель Орехово-Зуева Владимир Кривов. Мужчина поднялся на высоту за животным на монтажном подъемнике и снял кота с дерева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коты Животные Орехово-Зуево
29 марта 2024, 14:04
Студенты-волонтеры из Ступина присоединились к акции «Зажги синим»
Ступинский техникум им. А.Т. Туманова
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Студенты-волонтеры из Ступинского техникума имени А. Туманова приняли участие в акции под названием «Зажги синим». Ежегодный всероссийский инклюзивный фестиваль «ЛюдиКакЛюди» проводится с целью распространения информации об аутизме и вовлечения людей с расстройствами аутистического спектра в общественную жизнь.

Фестиваль организован в честь Всемирного дня распространения информации об аутизме, который ежегодно отмечается 2 апреля. Студенты из группы ОИС-1 Ступинского техникума вместе с педагогом-психологом присоединились к акции «Зажги синим», проведя ее в школе № 10.

В рамках фестиваля волонтеры подготовили и провели интерактивные игры с учащимися, просмотрели и обсудили мультфильмы о детях с особенностями развития. Кроме того, студенты вручили школьникам памятные подарки - браслеты.

Организаторы мероприятия поделились, что его проведение - важный шаг в поддержке и популяризации вопросов об аутизме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Студенты Ступино

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