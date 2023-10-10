Кол-центры в МФЦ Подмосковья приняли свыше 24 тысяч звонков за неделю
Операторы контакт-центров подмосковных МФЦ обработали около 24 тысяч звонков за неделю. Получить консультацию можно по номеру 122.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на горячей линии можно получить информацию о госуслугах, адресах и режиме работы офисов, а также проверить статус готовности документов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».