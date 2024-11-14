Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 210 тысяч звонков с января

Парк «Новая Трехгорка» появится в 2025 году. Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщила, что на следующий год уже разработали план по благоустройству лесопарковой зоны.

Лесопарковая территория «Новая Трехгорка» станет важным местом отдыха для жителей. В рамках благоустройства будет создана сеть дорог и троп протяженностью 7,5 километров, установлены многофункциональные павильоны и спортивные площадки. Здесь также предусмотрели зоны для мангалов, детские игровые площадки и места для выгула собак.

Кроме того, в процессе благоустройства будут возведены многофункциональные павильоны, включая помещение для мастер-классов и пункты проката спортивного оборудования. Также планируют открытие кофе-поинтов и охранных постов.

Здесь запланировано создание спортивных площадок, таких как зона для воркаута, волейбольная площадка и тренажеры для гимнастики. Озеленение территории, включая посадку кустарников и создание ухоженного газона, станет важной частью благоустройства «Новой Трехгорки». Освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность в вечернее время, а система видеонаблюдения и звукового оповещения повысит уровень защиты всех посетителей.

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