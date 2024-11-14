14 ноября 2024, 10:56

Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 210 тысяч звонков с января

Пресс-служба Минздрава МО
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Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли свыше 210 тысяч звонков с января. Это на 1,7 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года. Почти 18 тысячи обращений поступило из других регионов, рассказал глава Минздрава области Максим Забелин.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, операторы кол-центра готовы рассказать о системе родовспоможения, необходимых документах в роддоме, центрах грудного вскармливания и дать другую полезную информацию будущим мамам.

Задать интересующий вопрос можно по номеру 8 (800) 550-30-03 с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Узнать о системе родовспоможения также можно на тематическом интернет-портале.

Дети Семья
14 ноября 2024, 10:56
Благоустройство лесопарка «Новая Трехгорка» в Одинцове завершат в 2025 году
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Парк «Новая Трехгорка» появится в 2025 году. Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области сообщила, что на следующий год уже разработали план по благоустройству лесопарковой зоны.

Лесопарковая территория «Новая Трехгорка» станет важным местом отдыха для жителей. В рамках благоустройства будет создана сеть дорог и троп протяженностью 7,5 километров, установлены многофункциональные павильоны и спортивные площадки. Здесь также предусмотрели зоны для мангалов, детские игровые площадки и места для выгула собак.

Кроме того, в процессе благоустройства будут возведены многофункциональные павильоны, включая помещение для мастер-классов и пункты проката спортивного оборудования. Также планируют открытие кофе-поинтов и охранных постов.

Здесь запланировано создание спортивных площадок, таких как зона для воркаута, волейбольная площадка и тренажеры для гимнастики. Озеленение территории, включая посадку кустарников и создание ухоженного газона, станет важной частью благоустройства «Новой Трехгорки». Освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность в вечернее время, а система видеонаблюдения и звукового оповещения повысит уровень защиты всех посетителей.

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Одинцово Благоустройство Парки
14 ноября 2024, 10:55
Фестиваль анимации «Пластилиновая ворона» прошел в Егорьевске
Пресс-служба администрации г.о. Егорьевск
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Каждый, кто пришел в этот день во Дворец культуры имени Конина, словно попал в волшебную страну, населенную героями любимых и знакомых всем с детства мультфильмов. Вот уже семь лет фестиваль помогает всем любителям творчества попробовать себя в мультипликации.

В состав жюри «Пластилиновой вороны вошли профессионалы в области культуры, мультипликации, медийного контента и компьютерной анимации. Более 50 участников стали призерами и победителями.

Количество работ, представленных на конкурсе, выросло за эти годы с девяти до 160, как увеличилось и число городов-участников. Заявки поступили не только из городов Московской области, но и из Санкт-Петербурга, Тулы, Иванова, Пензы.

Результат работы участников фестиваля каждый смог увидеть на экране. Они соревновались в нескольких номинациях - «Лучший герой», «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского», «Лучший сценарий» и других.

Атмосферу праздника дополнили песни из мультфильмов и выступления творческих коллективов. А еще здесь делали сувениры своими руками, участвовали в многочисленных мастер-классах и активностях.

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Кино Фестивали Егорьевск
14 ноября 2024, 10:32
Форум предпринимателей провели в Жуковском
Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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Мероприятие «Человек — основа бизнеса» проводится в городском округе уже в четвертый раз. В этом году основными темами стали финансы, консалтинг и профориентация.

Участники форума смогли задать волнующие их вопросы представителям банковской сферы и налоговых органов, учебных заведений и предприятий Жуковского. Для посетителей также работала ярмарка вакансий, на которой можно было пообщаться с потенциальными работодателями.

На мероприятии также присвоили статус и вручили сертификаты новым участникам проекта «Сделано в Жуковском». Кроме того, на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией муниципалитета, Торгово-промышленной палатой и общественной организацией «Движение жизни».

Глава городского округа Борис Аубакиров назвал подписание документа новым этапом взаимодействия между некоммерческим сектором, гражданским активом и муниципалитетом. Целью сотрудничества является развитие предпринимательства, культуры и туризма в Жуковском.

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Бизнес Жуковский
14 ноября 2024, 10:31
Ветеран войны из Жуковского Мария Сердюк отметила 102-й день рождения
Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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Ветерану Великой Отечественной войны Марии Анисимовне Сердюк 12 ноября исполнилось 102 года. С этой знаменательной датой ее поздравил глава городского округа Борис Аубакиров.

Руководитель муниципалитета назвал Марию Анисимовну настоящим героем. «Женщина с большой буквы, невероятно светлый и добрый человек. От всей души желаю ей крепкого здоровья», - сказал Борис Аубакиров.

Мария Сердюк родилась в крестьянской семье в казахском селе Успеновка. После окончания школы в Рязанской области, куда переехали ее родители, девушка поступила в Московский авиационный институт, но закончить его не успела.

Сразу после начала Великой Отечественной войны Мария записалась на курсы медсестер Российского общества Красного Креста, свидетельство об окончании которых до сих пор хранит. Проработав некоторое время в воронежском госпитале, медсестра попала на фронт и всю войну прошла вместе с 208-м линейным батальоном связи.

После окончания войны Мария вышла замуж и получила высшее образование в Московском авиационно-технологическом институте. Работала инструктором промышленного отдела Раменского горкома партии и в Раменском приборостроительном конструкторском бюро, откуда вышла на пенсию.

Мария Анисимовна награждена орденами Александра Невского, и Отечественной войны II степени, а также несколькими медалями. Является почетным гражданином Жуковского.

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Ветераны Жуковский Великая Отечественная война

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