Кол-центр по вопросам ветеринарии в Подмосковье принял 280 звонков в праздники

Акцию «С новым годом, ветеран!» провели в Химках. Муниципальные депутаты округа поздравили героев с праздником.

В городском округе Химки завершилась акция «С Новым годом, ветеран!» партии «Единая Россия». К ней присоединились муниципальные депутаты. Так, заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев поздравил с праздником председателя местной общественной организации блокадников Ленинграда Надежду Туманову.

«Поздравить ветерана - это не только честь, но и наш долг. Молодежь должна помнить о таких героях и равняться на их подвиги. Подобные акции важны для старшего поколения, ведь они напоминают, что их заслуги ценят, а о них не забывают», - подчеркнул Васильев.

Добрую акцию поддержали и другие народные избранники. Надежда Смирнова, Наталья Каныгина, Ирина Спирина, Инна Монастырская и Валентин Герасимов лично встретились с героями или передали подарки через близких.

«Я имел честь поздравить Елену Елкину, которой в этом году исполнится 100 лет. Хотя ее здоровье не позволяет встречать гостей, мы передали подарок ее дочери. Отмечу, Елена Степановна - живая страница истории. В годы войны она помогала восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях, и помнить такие подвиги крайне важно», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.