Книжный фонд пополнился в библиотеке села Федино

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Интересные книги в библиотеке имеются для читателей любого возраста. Школьники могут найти здесь произведения, подходящие для внеклассного чтения, а малыши с удовольствием читают сказки в красочном оформлении.

Работники библиотеки при заказе литературы ориентировались на запросы жителей села и их пожелания. Фонд пополнился и новинками популярных современных авторов, захватывающими детективами, фантастикой и триллерами, мистикой и беллетристикой.

Библиотеки в Подмосковье развиваются благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Книгохранилища стали современными центрами для интеллектуального и культурного досуга.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».