Книгу о почетных жителях презентовали в Наро-Фоминске

Книга содержит 131 фамилию с биографиями и подробным описанием заслуг знаменитых земляков. Под первым номером значится выдающийся полководец и стратег, чье имя и регалии известны каждому - командующий Западным фронтом, маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков.

«Он наш почетный гражданин с 1972 года. Присваивается это высокое звание решением совета депутатов», - рассказал глава совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.

На страницах под глянцевой обложкой можно прочитать о судьбах выдающихся людей, которые переплетаются с историей большой и малой Родины. Их целый год собирала и систематизировала группа ученых под руководством калининградца Юрия Горина - публициста, ветерана боевых действий, автора книг по истории армии и флота.

«Использовались архивы государственные, архивы Минобороны, фонды Наро-Фоминского и Верейского музеев, а также личные архивы наших почетных граждан. Прочитав книгу и посмотрев внимательно на все фамилии, вы увидите много легендарных людей, которые внесли большой вклад в развитие нашего городского округа», - рассказал глава муниципалитета Роман Шамнэ.

Церемония стала первой, но не последней. Памятные экземпляры остальным героям книги будут вручать по всему округу, по месту их жительства - либо лично, либо их родным.

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