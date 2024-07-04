Ключи вручили 14 семьям переселенцев из аварийного жилья в Ногинске

Строительство импортозамещающего производства косметики «Аравия» завершилось в Протвине. Участок для завода инвестору предоставили по программе «Земля за 1 рубль», о чем рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания „Аравия“ реализует проект по расширению действующего производства косметических средств в округе Протвино, в рамках которого инвестор построит еще один производственно-складской комплекс. Строительство первой очереди объекта уже завершено», - сказала Зиновьева.

Сейчас на новом заводе монтируют оборудование и внутренние сети. Вторая очередь проекта находится на стадии получения разрешения на строительство.

Компания «Аравия» продолжает разрабатывать новые категории косметических средств. В марте запустили линию по уходу за полостью рта - пять видов зубных паст и два ополаскивателя. В июне расширили ассортимент декоративной косметики, запустив новую коллекцию жидких матовых помад.

«Кроме того, мы активно работаем со школами и уже провели более 15 профориентационных экскурсий на нашем производстве. Такие мероприятия позволяют ученикам получить представление о производстве косметической продукции», - отметил директор компании «Аравия» Олег Востриков.

«Аравия» входит в реестр региональных брендов «100% Подмосковье».

Все подробности о мерах поддержки производителей доступны на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее стало известно, что область нарастила долю производства сыра в стране до 20% и в ЦФО - до 37%, отметил губернатор Андрей Воробьев. В особом фокусе остается импортозамещение, причем и классических, и изысканных сортов.

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