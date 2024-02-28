Ключи от новых квартир получили 30 семей переселенцев из аварийного жилья в Мытищах

Общее количество жителей, которых планируется переселить по этой программе, превышает 600 человек из 12 многоквартирных домов, семь из которых признаны аварийными, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В прошлом году компания «Страна Девелопмент» выиграла право на строительство на земельном участке в центре Мытищ. По проекту предполагается возведение многоэтажных домов общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, а также строительство общеобразовательной школы на 550 мест и детского сада на 250 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году. Он подчеркнул, что свыше четырех тысяч объектов обновят и реконструируют до конца года.

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