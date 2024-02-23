Ключи от новых квартир получили 18 семей переселенцев из аварийного жилья в Клину
Ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийного жилья в Клину. Новоселье скоро отпразднуют 50 семей.
Жители переедут из здания старой казармы еще дореволюционной постройки, признанной в 2012 году аварийным по федеральной программе расселения ветхого жилья.
Участница программы Маргарита Казанцева получила ключи от однокомнатной квартиры.
«У меня однокомнатная квартира, площадь - 50 квадратных метров. Большая комната, окна выходят в парк. Квартира уже с ремонтом, установлена газовая плита и поклеены обои. Все в отличном состоянии», - рассказала Казанцева.
Квартиры оборудованы счетчиками воды, а в ближайшее время здесь установят и датчики утечки газа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».