Ключи от квартир в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове вручат до октября

В комплексе уже ввели в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения. Новую котельную спроектировали по современным требованиям. Ее работу уже проверили в первом отопительном сезоне - все прошло без сбоев. Готовность объектов инфраструктуры оценила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Уже в сентябре в ЖК «Прибрежный парк» откроют детский сад «Бригантина» на 300 мест. Он станет самым большим в городском округе. Строительство уже завершено. На финальном этапе находится благоустройство территории. Сейчас в помещениях идет генеральная уборка. Здесь появятся основные группы и две коррекционные - для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в районе идет строительство новой школы.

«Одна из самых крупных школ Подмосковья. 1650 мест. Действительно, очень большое здание. Мы планируем сделать ее мультипрофильной. Для того, чтобы дети могли выбрать и естественно-научный профиль, и технический, и гуманитарный. И все это в одном здании», - сказала директор Ямской школы Ирина Борисенко.

Школу планируют ввести в эксплуатацию в начале 2025 года. Сейчас строители заканчивают устройство наружных сетей, делают фасад и кровлю. Они уже приступили к монтажу инженерных, электрических и слаботочных систем, отделке и благоустройству.

«Здесь довольно смелые решения применены: большое лобби, три спортзала. Архитектура школы состоит из большого количества витражного остекления», - прокомментировал директор по строительству социальных объектов Антон Борисов.

Администрация городского округа взяла на контроль работы на строительной площадке.

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