Клубу «Активное долголетие» в Коломне исполнилось 5 лет

Праздник в честь юбилея клуба провели во Дворце культуры «Тепловозостроитель». Творческие номера представили участники «Активного долголетия» из Коломны и других подмосковных округов.

Поздравили долголетов и военнослужащие в зоне СВО. Они записали и отправили необычное видеопоздравление.

«Ваши вязаные носки и перчатки греют не только тело, но и душу. Мы читаем все ваши письма, посылки ждем с особым трепетом и гордимся тем, что в нашем городе есть серебряные волонтеры», - сказали бойцы реактивного артиллерийского дивизиона 236-й гвардейской артиллерийской бригады.

Участники «Активного долголетия» из Коломны помогают бойцам уже более двух лет.

Напомним, что проект «Активное долголетие» запустили в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева пять лет назад. Для участников клубов регулярно проводят различные мероприятия.

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