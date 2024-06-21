Клуб юных натуралистов открылся в Солнечногорске

В этом году в Чехове 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Они показали максимальные результаты на экзаменах по литературе, русскому языку, математике и физике.

Во флагманской школе № 3 сразу два выпускника не допустили ни одной ошибки в заданиях ЕГЭ. Григорий Новиков сдал на 100 баллов русский язык, а Арсений Сафонов - математику.

«Готовился самостоятельно на протяжении года к профильной математике. Такой результат я ожидал. В 11 классе я писал три пробника подряд на 100 баллов. Поэтому такой результат не стал неожиданностью», - сказал Арсений.

Высокие результаты на экзамене и победа в национальной олимпиаде по анализу данных помогут Арсению поступить в Высшую школу экономики на факультет прикладной математики и информатики.

В школе № 2 отличный результат на ЕГЭ по физике показала отличница Диана Логачева. Решение сложных задач она сравнивает с логическими загадками. Готовиться к экзамену девочка начала в 10 классе.

Кроме того, в Чехове в этом году три стобалльника по литературе и шесть по русскому языку. Один из них отличник Константин Орлов, выпускник Нерастанновской школы. Он ни разу не сдал пробник ЕГЭ на максимум, но на экзамене по русскому собрался и не допустил ни одной ошибки. Юноша готовился к ответственному экзамену только в школе вместе со своей учительницей Людмилой Бурых.

«Практически ежедневно по два часа мы готовились. Нарабатывали все возможные материалы. Конечно, без собственной подготовки тоже тяжело. Чтобы победить, нужно хотеть этого», - отметил Константин.

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