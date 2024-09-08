Клуб юных моряков из Дмитрова поучаствует в турнире России по многоборью
Спортсмены из «Клуба юных моряков имени Максима Сафронова» готовятся к всероссийским соревнованиям по многоборью. Они будут состязаться с 20 командами из разных регионов страны.
Соревнования по многоборью среди Клубов юных моряков и представителей средних образовательных учреждений - Кубок движения поддержки флота памяти капитана первого ранга Михаила Ненашева - пройдет в акватории Химкинского водохранилища.
Более 20 команд из Москвы, Московской, Вологодской, Костромской, Ярославской областей и Донецкой Народной Республики посоревнуются в гребных гонках на ялах, метании легостей и вязании морских узлов, а также морской викторине.
Во время недавней тренировки воспитанники клуба из Дмитрова выполняли команды при движении шлюпки на веслах, отрабатывали подход к пирсу и отход от него.
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