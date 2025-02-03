Клуб «ВВА-Подмосковье» выиграл соревнования за кубок России по регби на снегу

В полуфинале клуб «ВВА-Подмосковье» встретился с еще одной командой из региона - ГУОР из Щелкова. Игра завершилась со счетом 12:2 в пользу первых. В финале подмосковная команда обыграли сборную Татарстана с минимальным преимуществом, завоевав главный трофей. Бронза досталась команде из Щелкова.

В мужском турнире Московскую область представляли два состава «ВВА-Подмосковье». Оба уверенно прошли групповой этап, но в полуфинале основной состав уступил «Балтийскому шторму».

Напомним, Кубок России по регби на снегу проходил 1–2 февраля в Зеленограде на стадионе Московской академии регби в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».