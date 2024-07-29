Клуб «ВВА-Подмосковье» победил на чемпионате России по пляжному регби

Учащиеся школы № 2 Дмитровского городского округа посетили Санкт-Петербург в День Военно-морского флота. Ребята побывали на экскурсии по северной столице и Кронштадту, а также на праздничном параде и подводной лодке «Дмитров».

Победители, призеры и участники кадетских районных и областных соревнований из школы № 2 Дмитрова приехали в северную столицу на День Военно-морского флота. Пригласил выдающихся школьников командир подводной лодки «Дмитров» Венислав Баженов.

В первый день ребят ждала экскурсия по Санкт-Петербургу и Кронштадту. Школьники побывали и на праздничном параде военно-морских сил. Более 2500 военнослужащих, 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна участвовали в параде. Корабли Китая, Индии и Алжира также были в числе участников морского шествия.

Подводную лодку «Дмитров» ребята осмотрели во второй день. Ребятам рассказали про быт моряков и их службу. Школьники поздравили экипаж судна и вручили памятные сувениры: дмитровский пряник в виде книги о родном городе и шоколад с изображением исторического центра Дмитрова.

Каждый год для кадетов Дмитровского городского округа руководство лодки «Дмитров» проводит военно-патриотические мероприятия. Это экскурсии на подводную лодку и встречи в школах и в «Клубе юных моряков имени Максима Сафонова».

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