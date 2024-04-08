Клуб «Скалба» завоевал Суперкубок Мытищинской любительской футбольной лиги

Основное время игры завершилось ничьей - 2:2, но в серии пенальти игроки «Скалбы» продемонстрировали большую точность и хладнокровие, что и принесло им победу.

Для команды «СОБР» эта игра послужила этапом подготовки к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов Подмосковья. «Скалба» завершила свое участие в областном турнире на стадии групповых матчей, однако к летнему чемпионату подходит с амбициозными планами.

Руководитель команды «Скалба» Павел Ерохин отметил, что в планах клуба - занять первое место как в формате восемь на восемь, так и в чемпионате 11 на 11, а в осенней части Лиги чемпионов - пройти групповую стадию.

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